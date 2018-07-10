Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Habertürk muhabiri Olcay Aydilek'in açıklamalarda bulundu. Uzun yıllar Karayolları Genel Müdürlüğü yapan, İstanbul’a inşa edilen 3’üncü köprü, duble yollar projelerinde imzası bulunan Turhan, başta Kanal İstanbul olmak üzere yeni dönem yatırımları konusunda şunları söyledi: “Ulaştırma Bakanlığı’nda birazdan devir teslim törenini yapacağız. Daha sonra bakanlığımızın çalışmaları ve programları hakkında bilgi alacağım. Bu çerçevede gerekenler yapılacaktır.”

Turhan, Kanal İstanbul’un planlandığı gibi ihalesinin bu yıl sonunda yapılıp yapılmayacağı sorusunu, “Programları inceleyelim ondan sonra bakacağız” sözleriyle yanıtladı.