Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler

        Uludağ’ın zirvesi beyaza büründü

        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'ın zirvesi, akşam saatlerinde yağan yoğun kar yağışı nedeniyle beyaz örtü ile kaplandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2025 - 00:33 Güncelleme: 12.10.2025 - 00:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uludağ'ın zirvesi beyaza büründü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Uludağ’da gün boyu etkili olan yağmur, akşam saatlerinden itibaren yerini kara bıraktı.

        Hava sıcaklığının en yüksek 6, en düşük 2 derece olarak ölçüldüğü bölgede kar yağışı yaklaşık 3 saat sürdü. 2 bin 543 rakımlı zirve, kar yağışıyla birlikte tamamen beyaz örtüyle kaplandı.

        Meteoroloji verilerine göre, zirvede gece boyunca kar yağışının beklenmediği, yarın havanın parçalı bulutlu olacağı öğrenildi.

        Fotoğraf: DHA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Bursa
        #bursa haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ