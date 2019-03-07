Türk mutfağının en çok sevilen ve yapılışı en pratik olan tatlısı un helvası nasıl yapılır? Un helvası için gerekli olan malzemeler nelerdir? sorusunun cevabını haberimizde hazırladık.

UN HELVASI MALZEMELERİ NELERDİR?

100 gram margarin

1 çay bardağı sıvı yağ

2 su bardağı un

Kırılmış ceviz (İsteye bağlı)

2 su bardağı toz şeker

3 su bardağı sıcak su

UN HELVASI YAPILIŞI TARİFİ

Öncelikle un helvasının yapımı için, bir kasede sıcak suyu ve toz şekeri karıştırın.

Çelik tencerede margarini ve sıvı yağı eritin.

Sonra unu ilave ederek tahta kaşıkla karıştırın(un kahve rengi allana kadar).

Sonra cevizleri ekleyin ve 5 dakika daha karıştırın.

Sıcak suyu ilave edin, yavaş yavaş ve her zaman karıştırın(top top olmasın diye).

Ocaktan aldıktan sonra çorba kaşığıyla şekil verin.

Un helvası tarifimiz servise hazır. Afiyet olsun...