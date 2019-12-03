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İngiltere'de yaklaşan erken genel seçimlerde Liberal Demokrat Parti'den aday olan eski İşçi Parti'li vekil Luciana Berger'e beyaz perdeden destek geldi.

Dünyaca ünlü sinema oyuncusu Hugh Grant, Kuzey Londra'da hafta sonunda Berger ile sokağa çıkarak seçmenleri evlerinde ziyaret etti.

59 yaşındaki aktör, Pazar günü Berger ile birlikte katıldığı toplantıda, genç siyasetçiye azminden ve vazgeçmediği ilkelerinden dolayı hayran olduğunu dile getirdi.

İddialarla ilgili olarak Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu soruşturma başlatmış, ardından aralarında Berger'in de bulunduğu İşçi Partili bazı Yahudi milletvekilleri partiden ayrılmıştı.