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Ünlü fotoğrafçı Peter Zelewski son iki yıldır tek yumurta ikizlerin dünyasını keşfediyor. ABD'li fotoğrafçı, Londra sokaklarında tek yumurta ikizlerini bir araya getirerek, onları birbirine bağlayan özellikleri gözler önüne seriyor. Fotoğraflarında ikizler arasındaki farklılıkları yakalamayı amaçlayan Zelewski, projeye başlama hikayesini şöyle anlatıyor:
"İkizlerin portrelerini çekmeye başladığımda en ilginç bulduğum durum şüphesiz görsellikti. Ancak seri devam ettikçe ikizlerin aralarındaki ince farklılıklar aynı derecede ilginç hale geldi." İşte ünlü fotoğrafçının projesinden kareler...
Chloe ve Leah
Violeta ve Irina
Che ve Leonie
Ronja ve Var
Elson ve Elton
Hermon ve Heroda
Grace ve Sophia
Alan ve Gary
Sophie ve Emily
Edmundo ve Joao
Katherine ve Claire
Julia ve Sophie
Karim ve Amine
Bill ve Toby
Clinton ve Lee
Katerina ve Maria
Rebecca ve Edwina
Sharmeena ve Ridhwana
Callum ve Max
Orla ve Clara
Jerome ve Joel
Irene ve Sharon
Polly ve Sophie
Yasmin ve Leylah
Hermon ve Heroda
Devontay ve Dijon
Kira ve Taya
Cristian ve George
Tomo ve Lorenzo
Delilah ve Tullulah
Reggie ve Mickie
Aveah ve Anaiah
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