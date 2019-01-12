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Ünlü fotoğrafçı ikizlerin arasındaki farklılıkları gösterdi

Giriş: 12.01.2019 - 09:57 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

Ünlü fotoğrafçı Peter Zelewski, tek yumurta ikizlerini birbirinden ayıran farklılıkları gözler önüne sermek için birbirinden güzel fotoğraflar çekiyor

  • 1Ünlü fotoğrafçı ikizlerin arasındaki farklılıkları gösterdi
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    Ünlü fotoğrafçı Peter Zelewski son iki yıldır tek yumurta ikizlerin dünyasını keşfediyor. ABD'li fotoğrafçı, Londra sokaklarında tek yumurta ikizlerini bir araya getirerek, onları birbirine bağlayan özellikleri gözler önüne seriyor. Fotoğraflarında ikizler arasındaki farklılıkları yakalamayı amaçlayan Zelewski, projeye başlama hikayesini şöyle anlatıyor:

    "İkizlerin portrelerini çekmeye başladığımda en ilginç bulduğum durum şüphesiz görsellikti. Ancak seri devam ettikçe ikizlerin aralarındaki ince farklılıklar aynı derecede ilginç hale geldi." İşte ünlü fotoğrafçının projesinden kareler...

    Chloe ve Leah

  • 2Ünlü fotoğrafçı ikizlerin arasındaki farklılıkları gösterdi
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    Violeta ve Irina

     

  • 3Ünlü fotoğrafçı ikizlerin arasındaki farklılıkları gösterdi
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    Che ve Leonie

     

  • 4Ünlü fotoğrafçı ikizlerin arasındaki farklılıkları gösterdi
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    Ronja ve Var

     

  • 5Ünlü fotoğrafçı ikizlerin arasındaki farklılıkları gösterdi
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    Elson ve Elton

  • 6Ünlü fotoğrafçı ikizlerin arasındaki farklılıkları gösterdi
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    Hermon ve Heroda

     

  • 7Ünlü fotoğrafçı ikizlerin arasındaki farklılıkları gösterdi
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    Grace ve Sophia

     

  • 8Ünlü fotoğrafçı ikizlerin arasındaki farklılıkları gösterdi
    8|32

    Alan ve Gary

     

  • 9Ünlü fotoğrafçı ikizlerin arasındaki farklılıkları gösterdi
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    Sophie ve Emily

     

  • 10Ünlü fotoğrafçı ikizlerin arasındaki farklılıkları gösterdi
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    Edmundo ve Joao

     

  • 11Ünlü fotoğrafçı ikizlerin arasındaki farklılıkları gösterdi
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    Katherine ve Claire

  • 12Ünlü fotoğrafçı ikizlerin arasındaki farklılıkları gösterdi
    12|32

    Julia ve Sophie

     

  • 13Ünlü fotoğrafçı ikizlerin arasındaki farklılıkları gösterdi
    13|32

    Karim ve Amine

     

  • 14Ünlü fotoğrafçı ikizlerin arasındaki farklılıkları gösterdi
    14|32

    Bill ve Toby

     

  • 15Ünlü fotoğrafçı ikizlerin arasındaki farklılıkları gösterdi
    15|32

    Clinton ve Lee

     

  • 16Ünlü fotoğrafçı ikizlerin arasındaki farklılıkları gösterdi
    16|32

    Katerina ve Maria

     

  • 17Ünlü fotoğrafçı ikizlerin arasındaki farklılıkları gösterdi
    17|32

    Rebecca ve Edwina

     

  • 18Ünlü fotoğrafçı ikizlerin arasındaki farklılıkları gösterdi
    18|32

    Sharmeena ve Ridhwana

     

  • 19Ünlü fotoğrafçı ikizlerin arasındaki farklılıkları gösterdi
    19|32

    Callum ve Max

  • 20Ünlü fotoğrafçı ikizlerin arasındaki farklılıkları gösterdi
    20|32

    Orla ve Clara

     

  • 21Ünlü fotoğrafçı ikizlerin arasındaki farklılıkları gösterdi
    21|32

    Jerome ve Joel

     

  • 22Ünlü fotoğrafçı ikizlerin arasındaki farklılıkları gösterdi
    22|32

    Irene ve Sharon

     

  • 23Ünlü fotoğrafçı ikizlerin arasındaki farklılıkları gösterdi
    23|32

    Polly ve Sophie

     

  • 24Ünlü fotoğrafçı ikizlerin arasındaki farklılıkları gösterdi
    24|32

    Yasmin ve Leylah

     

  • 25Ünlü fotoğrafçı ikizlerin arasındaki farklılıkları gösterdi
    25|32

    Hermon ve Heroda

     

  • 26Ünlü fotoğrafçı ikizlerin arasındaki farklılıkları gösterdi
    26|32

    Devontay ve Dijon

     

  • 27Ünlü fotoğrafçı ikizlerin arasındaki farklılıkları gösterdi
    27|32

    Kira ve Taya

     

  • 28Ünlü fotoğrafçı ikizlerin arasındaki farklılıkları gösterdi
    28|32

    Cristian ve George

     

  • 29Ünlü fotoğrafçı ikizlerin arasındaki farklılıkları gösterdi
    29|32

    Tomo ve Lorenzo

     

  • 30Ünlü fotoğrafçı ikizlerin arasındaki farklılıkları gösterdi
    30|32

    Delilah ve Tullulah

     

  • 31Ünlü fotoğrafçı ikizlerin arasındaki farklılıkları gösterdi
    31|32

    Reggie ve Mickie

     

  • 32Ünlü fotoğrafçı ikizlerin arasındaki farklılıkları gösterdi
    32|32

    Aveah ve Anaiah

     

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