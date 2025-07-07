Ünlü isimler, Ayşe Barım'a destek için adliyede
"Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım, bugün ilk duruşmasında hâkim karşısına çıktı. Ünlüler, Barım'a destek vermek için Çağlayan Adliyesi'ne gitti
Ünlü oyuncuların menajeri Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma sonucunda, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan tutuklanmıştı.
27 Ocak'ta tutuklanan Ayşe Barım, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunuyor. Barım, bugün ilk kez hâkim karşısına çıktı.
Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Birce Akalay, Bergüzar Korel, Halit Ergenç, Hakan Kurtaş, Zerrin Tekindor, Ezgi Mola ve Merve Dizdar gibi birçok ünlü oyuncu, Ayşe Barım’a destek vermek için Çağlayan Adliyesi’ne gitti.