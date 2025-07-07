Sahibi olduğu şirkete bağlı sanatçıları Gezi Parkı eylemlerine katılmaya zorladığı ve eylemlerin planlayıcılarından olduğu iddiasıyla tutuklanan menajer Ayşe Barım hakkında ‘darbeye teşebbüs’ suçundan açılan dava başladı. Ayşe Barım'ın 30 yıla kadar hapsi isteniyor.

Sanatçıları Gezi Parkı protestolarına yönlendirmekle suçlanan menajer Ayşe Barım 27 Ocak'ta tutuklandıktan sonra Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi 5 Mayıs'ta iddianameyi kabul etti.

30 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık İddianamesinde Ayşe Barım'ın Gezi Davası eylemlerinde "yurt içinde ve uluslararası arenada algı oluşturulması kapsamında film, belgesel ve video çekimleri yapılmasını sağladığı" iddia edildi. Barım'ın Gezi Parkı eylemleriyle ilgili oluşturulmuş içerikleri kendisine bağlı sanatçılara sosyal medyada paylaştırdığı öne sürüldü.

Eylemlerde bulunduğuna ilişkin görüntülerin olduğu belirtilen iddianamede,, Barım’ın HTS kayıtlarında Gezi Parkı davasının ana sanıklarından Memet Ali Alabora, Çiğdem Mater ve Osman Kavala'yla Gezi Parkı eylemleri süreci ve devamında irtibatlı olduğu iddia edildi. Savcı hazırladığı iddianamede Barım hakkında ‘darbeye teşebbüs’ suçundan 30 yıla kadar hapis cezası istedi. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki o dava görülmeye başladı.