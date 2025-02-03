Ünlüler Hindistan'da sokak satıcısı
Ünlülerin Hindistan'da doğmaları ve birer sokak satıcısı olmaları halinde nasıl bir görünüme sahip olabilecekleri gözler önüne serildi
Onlar, Türkiye'de doğdu...
Bülent Ersoy
Onlar; seçtikleri meslekler nedeniyle bir hayli hayranı olan ünlü kişiler.
İbrahim Tatlıses
Peki başka bir ülkede doğsalardı acaba yine aynı mesleği icra etme şartlarına sahip olurlar mıydı?
Demet Akalın
Serdar Ortaç
Sadece hayal edebiliriz.
Nurgül Yeşilçay
O hayali, yapay zekâ sayesinde zihinden çıkarıp görüntüleme imkânına sahibiz.
Mahsun Kırmızıgül
yapayzekacann adlı uygulama, ünlülerin Hindistan'da doğmaları ve birer sokak satıcısı olmaları halinde nasıl bir görünüme sahip olabileceklerini gözler önüne serdi.
Şahan Gökbakar
Henüz emekleme dönemindeki yapay zekânın ileride ortaya nasıl ürünler ortaya çıkaracağını tahmin etmek zor değil.
Melisa Aslı Pamuk