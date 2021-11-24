TEOMAN

Birinci sınıfın ilk günlerinde öğretmen tahtaya bir şey çiziyor, "5 sayfa merdiven çizeceğiz." diyor. Bütün öğrencileri dolaşıp benim deftere geldiğinde bomboş beyaz sayfaya bakıp, niye yapmadığımı soruyor. "Ben merdiven çizmek değil, okuma öğrenmek istiyorum." diyorum. Bana renkli kalemler getiriyor, kırmızı, yeşil falan... İstersem, bu kalemlerle yapabileceğimi söylüyor. Yapmıyorum. Bir gün eve dönüyorum, annem camda endişeli. "Derslerde ilgisizmişsin." diyor. Şaşırıyorum. Okuldan söylemişler, kağıt gelmiş. Bence ilgiliyim halbuki...