Uraz Kaygılaroğlu, eski eşi ve kızıyla tatilde

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, 2014'te evlendiği, 2019’da boşandığı meslektaşı Melis İşiten ile kızları Ada ile birlikte tatile çıktı.

Arkadaşlarının da eşlik ettiği tatilden kareler sosyal medyada paylaşıldı.

Uraz Kaygılaroğlu, ailesiyle birlikte çıktığı bu tekne tatiliyle sezonu resmen açtı.

Oyuncu, tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

Öte yandan Melis İşiten, geçmişte yaşadığı ihanet deneyimlerini bir programda dile getirmişti. Oyuncu; "Çok acayip, çok sağlam aldatılma hikâyelerim var. O ilişkide nasıl kalmaya devam ettiğimi hâlâ anlayamıyorum" sözleriyle yaşadığı süreci anlatmıştı.