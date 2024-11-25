Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Uruguay'da devlet başkanlığı seçimini sol görüşlü Orsi kazandı - Dünya haberleri | Dış Haberler

        Uruguay'da devlet başkanlığı seçimini sol görüşlü Orsi kazandı

        Güney Amerika ülkesi Uruguay'da düzenlenen devlet başkanlığı seçiminin 2. turunda sol görüşlü aday Yamandu Orsi, seçimden zaferle ayrıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 04:53 Güncelleme: 25.11.2024 - 04:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uruguay'da devlet başkanlığı seçimini sol görüşlü Orsi kazandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Uruguay'da yapılan sandık çıkış anketlerine göre, devlet başkanlığı için yarışan Muhalefetteki Geniş Cephe (Frente Amlio) adayı sol görüşlü Yamandu Orsi oyların çoğunluğuna ulaştı.

        İktidardaki Ulusal Parti'den (Partido Nacional) Alvaro Delgado ise yenilgiyi kabul etti.

        Uruguay Seçim Mahkemesi oy sayımına ilişkin henüz resmi sonuçları duyurmasa da Devlet Başkanı Luis Lacalle ve iktidar partisi adayı Delgado, Orsi'yi seçim galibiyetinden ötürü tebrik etti.

        Delgado, halkın kararına saygı duyduklarını belirterek, "Bugün halk, Uruguaylılar kimin devlet başkanı olacağını belirledi ve ben buradan Yamandu Orsi'yi tebrik ediyor ve onun partisini selamlıyorum." ifadesini kullandı.

        REKLAM

        Danışmanlık şirketi Equipos'un verilerine göre, Orsi oyların yüzde 49,5'ini alarak ilk sırada yer alırken, Delgado ise yüzde 45,9 seviyesinde kaldı.

        Bir başka araştırma şirketi Opsiyon'a göre, Orsi, yüzde 48,7 ile birinci, Delgado yüzde 46,7 ile ikinci sırada seçimi tamamlıyor.

        Ülkeyi 2010-2015 yılları arasında yöneten eski Devlet Başkanı Jose Mujica'nın desteğini alan Orsi, 2025-2030 döneminde yönetimin başında olacak.

        Tarih öğretmeni, siyasi aktivist ve eski belediye başkanı olan 57 yaşındaki Orsi, 9 yıl sonra merkez sağın iktidarına son verdi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #uruguay
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kar yurdu etkisi altına aldı!
        Kar yurdu etkisi altına aldı!
        Dağdan kurtarılan 5 çobandan biri hastanede öldü
        Dağdan kurtarılan 5 çobandan biri hastanede öldü
        Rusya-Antalya seferini yapan uçakta yangın!
        Rusya-Antalya seferini yapan uçakta yangın!
        Dairede cansız bedenleri bulunmuştu! Şüpheli koca serbest
        Dairede cansız bedenleri bulunmuştu! Şüpheli koca serbest
        Narin Güran cinayetinde kriminal raporun detayları ortaya çıktı
        Narin Güran cinayetinde kriminal raporun detayları ortaya çıktı
        Emniyet şeridindeki otomobile çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
        Emniyet şeridindeki otomobile çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
        İstanbul’da seri cinayet
        İstanbul’da seri cinayet
        "Türkiye'de yabancı oyuncu sayısı fazla!"
        "Türkiye'de yabancı oyuncu sayısı fazla!"
        İliç’te 2. Bilirkişi Raporu: Tesiste, ÇED ihlali yok…
        İliç’te 2. Bilirkişi Raporu: Tesiste, ÇED ihlali yok…
        Otizmli çocuğa şiddet iddiası!
        Otizmli çocuğa şiddet iddiası!
        Bazı kentlerde eğitime kar engeli!
        Bazı kentlerde eğitime kar engeli!
        Saadet Partisi'nde yeni genel başkan belli oldu
        Saadet Partisi'nde yeni genel başkan belli oldu
        Göztepe'den tarihi geri dönüş!
        Göztepe'den tarihi geri dönüş!
        Hacıosmanoğlu'ndan istifa iddialarına yanıt!
        Hacıosmanoğlu'ndan istifa iddialarına yanıt!
        Bronckhorst: Sorumluluk hissediyorum!
        Bronckhorst: Sorumluluk hissediyorum!
        Cimbom, Muslera'nın alternatifini buldu!
        Cimbom, Muslera'nın alternatifini buldu!
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Sami Şekeroğlu hayatını kaybetti
        Sami Şekeroğlu hayatını kaybetti
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı