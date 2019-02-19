Uruguay'da Muhalif Ulusal Parti (PN) milletvekili Rodrigo Goni ile eski iktidar partisi Geniş Ön Cephe'nin (FA) eski milletvekili Gonzalo Mujica, mahkemeye deliller sundu. İki vekil, Venezuela Devlet Bankası'nın, Uruguaylı Bandes Bankası şubesi aracılığıyla ülkeye giren 50 milyon doların Nicolas Maduro hükümeti ile bağlantılı kişilerden geldiğini açıkladı.

Rodrigo Goni ve Gonzalo Mujica, Uruguay hükümeti ile ilgili Mayıs 2017'de açılan davanın genişletilmesi için Montevideo Organize Suçla Mücadele Şubesine giderek yeni deliller sundu. Sunulan delilde Uruguay Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bankası'nın (Bandes) Montevideo şubesinde varsayılan mevduat artışlarının örnekleri yer aldı. Merkez Bankasının kayıtlarına göre, son bir yılda mevduat tutarı bir anda iki katına çıktı.



KARA PARA AKLAMA OPERASYONU İDDİASI

Goni, "50 milyon dolardan fazla menşeinin soruşturulması gereken para var. Bu para Venezuelalı birikimlerin Uruguay'a yasal olmayan yollardan girmesi demek. Şüphesiz Nicolas Maduro hükümeti ile bağlantısı olan insanlardan gelen paralar bunlar. Büyük bir kara para aklama operasyonunun parçası" diyerek çok önemli iddialarda bulunup, yargılama talebinde bulundu.