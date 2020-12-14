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Uydudan takip edilen boz ayı 141 günde bakın ne kadar yol aldı!

Sarıkamış ormanlarından, beslenmek ve üremek için Karadeniz Bölgesi'ne göç eden ve uydu vericisi takılan "Arkadaş" isimli bir boz ayının bu süreçte günde yaklaşık 7,8 kilometre yol gittiği belirlendi

Uydudan takip edilen boz ayı 141 günde bakın ne kadar yol aldı!
AA

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde verici takılarak takip edilen "Arkadaş" isimli boz ayının, yiyecek bulmak ve üremek için 141 günde 1033 kilometre yol aldığı tespit edildi.

AA'nın haberine göre Sarıçam ormanlarında yaşamlarını sürdüren boz ayılar, her yıl haziran ile temmuzda üremek ve beslenmek amacıyla başka yerlere göç ediyor.

Dünyada göç eden tek boz ayı cinsi olarak literatüre geçen ve yazın beslenmek için Karadeniz Bölgesi'ne giden boz ayılar, uydu vericileriyle izlenerek dönüş yolları takip ediliyor.

Sarıkamış ormanlarından göç eden ve uydu vericisi takılan "Arkadaş" isimli bir boz ayının ise 141 günde 1033 kilometre yol aldığı belirlendi.

"GÜNDE 7-8 KİLOMETRE YÜRÜMÜŞ"

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, yaptığı açıklamada, daha önce yaptıkları bilimsel çalışmalarla bölgede bulunan boz ayıların göç ettiğini ortaya koyduklarını anımsattı.

Çalışmalarda ilginç verilere ulaştıklarını ifade eden Çoban, şöyle konuştu:

"KuzeyDoğa Derneği olarak yaptığımız boz ayı takip çalışmalarında bu yıl yakaladığımız 86 kilo ağırlığında dişi bir boz ayı 141 günde 10 bin adım atarak Ardanuç'a varmış ve toplamda 1033 kilometre yol gitmiş. Yani günde 7,8 kilometre yol yürümüş ve bu da 10 bin adıma eş değer oluyor. Bu göçünü 70 günde tamamlamış, geri kalan günlerini Sarıkamış'ta geçirmiş."

Çoban, boz ayıların Sarıkamış'tan neden göç ettiğini araştırmaya devam ettiklerini belirterek, yaşam alanlarını inceleyip göç nedenlerini anlamaya çalıştıklarını dile getirdi.

GÖÇ NEDENLERİ ARAŞTIRILIYOR

Göç nedenleriyle ilgili Karadeniz ormanlarının, Sarıkamış ormanlarına göre daha zengin bitki örtüsüne sahip olmasının akıllara geldiğini aktaran Çoban, "Doğa koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile yaptığımız Türkiye'nin ilk yaban hayatı koridoru çalışmasının önemini bir kez daha anlamış olduk. Bu orman birleştirme çalışması ne kadar hızlı tamamlanırsa aslında sadece boz ayıların değil göç eden hayvanların güvenliğini o kadar iyi sağlamış olacağız" diye konuştu.

Vericiyle takip ettikleri 5 yaşındaki dişi boz ayıya, yakaladıklarındaki tavırları arkadaşça olduğu için "Arkadaş" ismini verdiklerini anlatan Çoban, "Arkadaş, şu an bizden bayağı uzakta ve farklı bir iklimde. Karadeniz'de buraya nispeten hala hava sıcak ve beslenmeye halen devam ediyor. Baktığımda yine farklı üç noktada verisi geldi ve hala kış uykusuna yatmadı" ifadelerini kullandı.

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