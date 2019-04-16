İstanbul'da uyuşturucu kaçakçısı İlhan Ünğan'ın öldürülmesi akıllara uyuşturucu mafyası hesaplaşmalarını getirdi. Uyuşturucu mafyası arasında çıkan çatışmalarda son 5 yılda 6 ülkede 24 kişi öldürüldü. Rant, hesaplaşma ve intikam suikastlerinde hep tetikçiler kullanıldı. Çoğu birbirleri ile bağlantılı olan cinayetlerin hiçbirinde baronlar resmi olarak tespit edilemedi ama adamlarının bağlantısı saptandı.

24 cinayetin 11'inde ise uluslararası uyuşturucu baronu İran uyruklu Naci Şerifi Zindaşti'nin izi vardı. İşte kronolojik sıralamayla İstanbul'un yanı sıra Hollanda, Dubai, Kanada, Panama ve İran'da işlenen cinayetler ve bağlantılı olaylar:

HUSUMETİN NEDENİ 3 TON UYUŞTURUCU

- Pakistan'dan gemiye yüklenen 2 ton 100 kilogram eroin, deniz yoluyla Belçika'da bulunan depoya götürülürken 23 Haziran 2014 tarihinde Yunanistan açıklarında Yunan polisi ve ABD Adalet Bakanlığı Uyuşturucu ile Mücadele İdaresi tarafından yapılan operasyonla ele geçirildi.

- Bu olaydan 10 gün sonra Yunanistan'ın Pire şehrinde bir depoda saklanan 1 ton uyuşturucu daha bulundu. Uyuşturucunun sahipleri iddiaya göre Orhan ve İlhan Ünğan ile Çetin Koç'tu. Sevkiyatı da İranlı Esfendiyar Rigi yapıyordu. Bu kişiler, uyuşturucunun yakalanmasından Naci Şerifi Zindaşti'yi sorumlu tuttu ve aralarında husumet başladı.

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ZİNDAŞTİ'YLE BULUŞTU, KAYBOLDU

- Yaşanan bu olay üzerine İran asıllı Esfandiyar Ridi, 14 Temmuz 2014'te Dubai'den İstanbul'a geldi. Zindaşti ile buluştu ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Öldürüldüğü düşünülüyor. Hakkında kayıp başvurusu bulunuyor.

- Ridi'nin kaybolmasının ardından Dubai'de yaşayan Çetin Koç ile Zindaşti birbirlerine tehdit mesajları gönderdi. Çetin Koç 'Büyük Şeytan' lakaplı barondan bahsetti. Bu baronun ise kim olduğu bilinmiyor.

ZİNDAŞTİ'NİN KIZI VE ŞOFÖRÜNE KURŞUN YAĞMURU

- 26 Eylül 2014 günü Zindaşti'nin kızı Arzu Şerifi Zindaşti ile şoförü ve yeğeni olan Devrim Öztunç, Büyükçekmece'de trafik ışıklarında kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü. Olayı soruşturan Cinayet Büro Amirliği ekiplerine göre, cinayeti Hacı Osman Sezen ve Turgay Akar işlemişti. Olayın azmettiricisi ise Hollanda'da bulunan Orhan Ünğan, kardeşi İlhan Ünğan ve Dubai'de yaşayan Çetin Koç'tu.

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"TETİKÇİLER" ÖLDÜRÜLDÜ

- Zindaşti'nin kızı ve yeğeninin katilleri olduğu öne sürülen Hacı Osman Sezen ve Turgay Akar, Küçükçekmece'de 22 Aralık 2014'te restoran çıkışında kafalarına sıkılan tek kurşunla öldürüldü. Saldırgan tek kişiydi.

- Zindaşti'nin kızının öldürüldüğü olayın azmettiricilerinden olduğu iddia edilen Orhan Ünğan, Hollanda polisi tarafından yakalandı ve Türkiye'ye iade edildi. Ünğan, Zindaşti'nin kızı ve şoförünün öldürülmesi olayı ile ilgili yargılanmaya başlandı.

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DUBAİ-KANADA HATTINDA 3 CİNAYET

- Polis tarafından kırmızı bültenle aranan Çetin Koç ise, 4 Mayıs 2016 günü Dubai'de 2 tetikçi tarafından öldürüldü. Tetikçiler Kolombiya asıllı Kanadalı Harpreet Singh Majhu ve Orosman Garcia Arevala'ydı. 2 tetikçi olay günü gelip, aynı gün Kanada'ya geri dönmüşlerdi.

- Bir hafta sonra yani 11 Mayıs 2016 günü tetikçilerden Orosman Garcia Arevala'nın cesedi ormanlık alanda bulundu. Arevala öldürülüp cesedi ormanlık alana atılmıştı.

- Çetin Koç'u öldüren ikinci tetikçi Harpreet Singh Majhu da 10 Haziran 2016'da araç içinde yakılmış olarak bulundu. Kanada polisi bu iki cinayeti çözemedi.

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İRAN'DA KAÇIRILDI

- İran asıllı Türk vatandaşı olan Çetin Koç'un kardeşi Kashkavars Omar Abadi, 11 Ocak 2017'de Tahran'da bir grup tarafından zorla kaçırıldı ve kayıplara karıştı. İran'da tutuklanan 2 kişi Zindaşti'nin tanıdıklarıydı.

İKİ İŞADAMINA SİLAHLI SALDIRI

- 30 Nisan 2017'de Maslak'ta İranlı asıllı İngiliz vatandaşı işadamı Saeel Karimian silahı saldırıya uğradı. Saldırıda işadamı Karimian ile yanında bulunan Kuveytli iş ortağı Muhammed El Muhtari öldürüldü. Araştırmalara göre cinayette 3 kişi yer almıştı. 2'si tetikçi biri ise şofördü. Aracı kullanan kişi Zindaşti'nin adamlarından Ali K. çıktı. Tetikçilerin yurt dışına kaçtığı olayda Ali K. da halen yakalanamadı.

"ÖLDÜRÜLME RİSKİM VAR, SONRAKİ DURUŞMAYA GELEMEYEBİLİRİM"

- Orhan Ünğan'ın Zindaşti davası devam ederken, Yeşilköy'de bir cinayet daha işlendi. 1 Kasım 2017'de Ünğan kardeşlerin avukatlığını yapan Kudbettin Kaya bir restoranda öldürüldü. Kaya, Zindaşti'nin ‘Terazi' tanıklığı yüzünden Ergenekon operasyonu kapsamında tutuklananlardan biriydi. Kaya öldürülmeden önceki son duruşmada "Öldürülme riskim var. Bir sonraki duruşmaya gelemeyebilirim" demişti. Tetikçi bulunamadı. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

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ZİNDAŞTİ TAHLİYE EDİLİNCE KAÇTI

- 6 Nisan 2018'de Naci Şerifi Zindaşti ve adamlarına operasyon düzenlendi. Zindaşti ve adamları tutuklandı. Dikkat çeken operasyonda Cinayet Büro Amirliği'nde görev yapmış biri başkomiser 2 polis de gözaltına alındı. Zindaşti'nin kızı ve yeğeninin öldürülmesi soruşturmasına bakan başkomiser ve polis memurları iddiaya göre Zindaşti'ye bilgi sızdırmışlardı. Ayrıca başkomiser, Zindaşti tarafından Dubai'ye tatile gönderilmişti. Başkomiser ve bir polis memuru tutuklandı.

- 18 Ekim 2018 günü, Zindaşti nöbetçi mahkeme tarafından 3 adamıyla tahliye edildi. Savcılığın itirazı üzerine tahliyeden 3 saat sonra Zindaşti ve adamları hakkında yeniden yakalama kararı çıktı. Ancak Zindaşti ve adamları kayıplara karıştı.

UYUŞTURUCU CİNAYETİNDE FİRARİ TANIKTAN ŞOK İFADELER!

BAĞDAT CADDESİ'NDE ÖLDÜRÜLDÜ

- Yer Kadıköy Bağdat Caddesi. Tarih 7 Nisan 2019. Zindaşti'nin kızı ve şoförünün öldürülmesi dosyasında azmettirici olarak aranan İlhan Ünğan silahlı saldırı sonucu öldü. Tutuklu ağabeyi Orhan Ünğan, olaydan 10 gün önceki duruşmada Zindaşti'nin, kardeşini öldürtmek için tetikçi tuttuğunu söylemişti. Cinayetin ardından tetikçi yakalandı. İlhan Ünğan'ın öldürüldüğü gün ise dikkat çekici bir isimle buluştuğu belirlendi. Buluştuğu kişi Zindaşti'nin kızı ve şoförünün öldürülmesi olayında tanık olarak aranan Tolga Hakan C. idi. Bir gizli tanığın ifadesine göre Tolga Hakan C. Zindaşti'nin kızının öldürülmesinde yer alan 3. kişiydi. Bağlantılar araştırılıyor.