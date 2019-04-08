Olay, Kadıköy Bağdat Caddesi’nde dün saat 16:30 sıralarında meydana geldi. İlhan Ünğan, arabada bulunan 7 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde öldürüldü.

Ünğan, uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti ile husumeti olan biriydi. Zindaşti’nin 2014 yılında öldürülen kızı ve şoförünün soruşturmasında aranan İlhan Ünğan’ın ağabeyi Orhan Ünğan cezaevinde tutuklu bulunuyordu.

MAHKEMEDE TUTANAĞA GİREN ‘ZİNDAŞTİ TETİKÇİ TUTTU’



Cinayet Büro Amirliği olayla ilgili çalışma yaparken, İlhan Ünğan ile ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Tutuklu bulunan Orhan Ünğan, 26 Mart günü yapılan duruşmada Zindaşti’nin kardeşini öldürtmek için tetikçi tuttuğunu söylediği öğrenildi.

Mahkeme tutanaklarına geçen açıklamada, kendini savunan Ünğan, Zindaşti’nin Dubai’de Çetin Koç’u nasıl öldürdüğünü anlatarak ‘Ayrıca kardeşimi öldürtmek için kimleri tetikçi olarak tuttuğunu soruşturma dosyasında yer almaktadır.’ dedi.

AVUKAT KAYA DA ‘DURUŞMAYA KATILMAYABİLİRİM’ DEMİŞTİ



Orhan Ünğan ve İlhan Ünğan kardeşlerinin avukatlığını yapan Kudbettin Kaya, 31 Ekim 2017 günü Yeşilköy’de bir restoranda uğradı silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü. Kaya’da öldürülmeden 10 gün önceki duruşmada ‘Benim öldürülme riskim vardır. Önümüzdeki duruşmaya katılmayabilirim’ demişti.

ZİNDAŞTİ TAHLİYE OLMUŞTU



Geçtiğimiz aylarda tahliye edilen ve daha sonra hakkında yakalama kararı çıkarılan Naci Şerifi Zindaşti kayıplara karışmıştı.