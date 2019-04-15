Bağdat Caddesi'ndeki İlhan Ünğan cinayetiyle ilgili aranan Tolga Hakan C.'nin, uluslararası uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin kızı ve şoförünün öldürülmesi olayında tanık olarak ifade verdiği ortaya çıkmıştı.

Tolga Hakan C. ifadesinde çifte cinayetin tetikçileri olduğu öne sürülen arkadaşları Hacı Osman Sezen ve Turgay Akar'la aralarında geçen diyaloğu anlattı:

"Osman 'Cinayet Masasından memurlar geldi. Zindaşti cinayeti sordular. Sizin ilginiz var mı dediler' dedi ve cep telefonundan internete düşen cinayetle ilgili görüntüleri gösterdi. Turgay Akar'a 'Polis niye size geliyor alakanız var mı' diye sordum. O da 'Hiçbir alakamız yok' dedi, bir alakası olsa bilirdim."

Habertürk Muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberine göre; Kadıköy Bağdat Caddesi'nde 7 Nisan'da öldürülen İlhan Ünğan'ın olay anında yanında olduğu belirlenen ve tetikçilere bilgi verdiği iddia edilen kişinin Tolga Hakan C.'ydi. Tolga Hakan C. O gün kırmızı bülten ile aranırken İlhan Ünğan ile kahvaltı yapmış, kahvaltı çıkışında da İlhan Ünğan tetikçi tarafından öldürülmüştü...

CİNAYETLERİN SIR TANIĞI

Tolga Hakan C.'nin uyuşturucu kaçakçılığından firari durumdaki Naci Şerifi Zindaşti'nin kızının öldürülmesi dosyasında tanık olarak ifade verdiği çıkmıştı. Bir gizli tanık bu olayda Tolga Hakan C.'nin cinayet yerinde bulunan 3'üncü kişi olduğunu iddia etmişti.

Tolga Hakan C., ayrıca Zindaşti'nin kızı ve yeğenini öldürdükleri iddia edilen Hacı Osman Sezen ve Turgay Akar'ın yakın arkadaşıydı. Hem cezaevinde hem de mahkemede, 2 arkadaşı ve Zindaşti cinayeti ile ilgili ifade vermişti.

İşte İlhan Ünğan cinayetiyle ilgili aranan Tolga Hakan C.'nin Zindaşti dosyasında verdiği o ifadeleri:

"ZİNDAŞTİ'Yİ SORDULAR"

"Turgay Akar, kardeşim gibiydi. Osman Sezen de yakın arkadaşımdı. 2005 yılında cezaevinde tanıştık. 2011'de ben, bir yıl sonra onlar tahliye oldu. Ben atçılık yapıyordum. Bir gün Osman, Turgay ve B.K. ile İncirli'de bir kafede oturduk. Osman 'Bugün Cinayet Masası'ndan memurlar geldi. Sıkıntılar var. Bizden Zindaşti cinayeti sordular. Sizin ilginiz var mı dediler' dedi ve cep telefonundan internete düşen cinayet ile ilgili görüntüleri gösterdi. Ertesi gün Turgay'a 'Polisten niye size geliyorlar, bir alakanız var mı?' diye sordum. O da 'Hiçbir alakamız yok' dedi. Bir alakası olsa bilirdim."

"OSMAN 'BENİ ÖLDÜRÜCEKLERDİ' DEDİ"

Osman Sezen'le bir kafede karşılaştığını anlatan Tolga Hakan C., "Yanındaki için 'Cinayet masasında memur' dedi. Ondan ayrılıp yanımıza gelince 'Dün akşam beni öldürmeye çalıştılar. Takip ettiler, karakola zor attım kendimi' dedi. Osman ve Turgay ile son görüşmem oldu. Ondan sonra ikisi aynı anda öldürüldüler."

"SUÇU ARKADAŞLARIMA YIKACAK"

Tolga Hakan C., kesinleşmiş cezasından dolayı cezaevine girdiğinde polislerin yanına gelerek Osman Sezen ve Turgay Akar'ın öldürülmesi olayını sorduklarını söyledi. Polislerin 2015 yılında ikinci kez geldiğini anlatan Tolga Hakan C. "Gelen 3 polisten biri G. (Zindaşti'ye bilgi sızdırdığı iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılan polis) idi ama diğerleri değişmişti. Bu kez Zindaşti cinayeti ile ilgili sorular sordular. Orhan Ünğan ve kardeşinden bahsettiler. 7-8 isim saydılar. Ben isimleri tanımadığımı söyledim. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na gittik, orada ifade verdim. Ayrıca orada verdiğim yazılı ifade dışında Cumhuriyet Savcılığında Osman Sezen ve Turgay Akar'ın öldürülmelerinden sonra cinayetin onların üzerine emniyetçe yıkılmak istendiğini söylemiştim. Onlar geçmemiş" dedi.

"ZİNDAŞTİ'NİN AVUKATI GELDİ"

Mahkemedeki ifadesinde polislerin dışında cezaevine Zindaşti'nin avukatı İlker Dağlı'nın da gelerek kendisiyle görüştüğünü belirten Tolga Hakan C. şunları anlattı:

"Bulunduğum cezaevine avukat İlker Dağlı geldi. 2007-2011 yılları arasında benim avukatlığımı yapmıştı. Bana ‘Atları iyi koşturmuşsun sen de iyi koşturmuşsun' şeklinde söyledi. 'Polis G. vardır. İyidir dün akşam yemekteydik. Orada polis G. ile karşılaştık. Zindaşti'nin kızı benim elimde büyümüştür. Aile dostlarımdır. Osman Sezen ve Turgay Akar senin arkadaşlarınmış bize bu konuda yardımcı olursan Zindaşti'den sana maddi olarak yardım yapılır' dedi. Ayrıca 'Senin Osman'ın kaldığı sitede kamera kayıtların var. Sen yardımcı olursan biz de seni gizli tanık yaparız. Yardımcı oluruz' şeklinde beyanları oldu. Ben 'Bu konuyla ilgili bir şey bilmiyorum' dedim ve avukat beyden telefonunu aldım. Ben o arada avukatımı azletmiştim. Bir avukata ulaşabilseydim İlker Dağlı'dan şikayetçi olacaktım.

"EŞİ KİRAYI ÖDEYEMİYORDU, ÖLDÜRSE BEDAVAYA MI YAPAR?"

Ben arkadaşlarım Osman Sezen ve Turgay Akar'ın iddia edilen cinayeti işlemediklerini düşünüyorum. Turgay'ın öldürülmesinden sonra evine gittim. Eşinin durumunu gördüm 750 TL kira parasını ödeyecek durumda değildi. İddia edildiği gibi bir işi yapan kişi bedavaya mı yapar?"

3'ÜNCÜ KİŞİ OLDUĞU İDDİASI

Dosyada bulunan gizli tanığın Zindaşti'nin kızı ve şoförünün öldürülmesi olayında Tolga Hakan C.'nin de olay yerinde bulunan 3. kişi olduğu iddia edildi. Tanık olarak ifade veren Tolga Hakan C.'ye bu iddia da soruldu. Suçlamayı kabul etmeyen Tolga Hakan C. "Ben olay yerinde yoktum. Böyle bir şey yapmam için canıma, malıma, şerefime kastedilmesi gerekir. Ben katılan tarafı tanımam. Böyle bir niyetim olsaydı ikinci arabada şoförlük yapmazdım. Kendi işimi kendim görürdüm. Bahsedilen gizli tanık ifadeleri benim yönümde doğru değildir" dedi.