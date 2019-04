Yeri ve saati daha önceden biliyorlardı

Kadıköy Bağdat Caddesi’nde 12 yaşındaki oğlunun gözleri önünde öldürülen İlhan Ünğan, cinayetinde yeni gelişmeler yaşandı. HABERTÜRK cinayetle ilgili önemli ayrıntılara ulaştı.

ÜNĞAN’IN BULUŞTUĞU KİŞİ

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, cinayetle ilgili çarpıcı detaylar şöyle; Uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti’nin kızı ve şoförü öldürülmesi dosyasında aranması olan İlhan Ünğan, olay günü Tolga Hakan C. ile buluşup yemek yedi.

Tolga Hakan C.’de aynı dosyada tanık olarak ismi geçen biriydi. Aynı zamanda gizli tanığın ifadelerine göre, Zindaşti’nin kızı ve şoförünün öldürülmesi olayında yer alan 3’üncü kişiydi. Ünğan, yemeğe 12 yaşındaki oğlu ve şoförü ile gelmişti.Yemek sonrası, oğlu ve şoförü arabaya bindi. Ünğan aracının yanına Tolga Hakan C .’yle birlikte geldi. Ve kısa bir süre sonra saldırgan, hızla gelip Ünğan’a 2 el ateş edip kaçtı.

GÖRÜNTÜLERDE YER ALIYOR

Tüm bu anlar bir işyerinin güvenlik kamera görüntülerinde yer aldı. Polis tarafından incelenen görüntülerde, saldırgan, Ünğan’a ateş ettiği sırada, Tolga Hakan C. kafasını eğiyor. Tetikçi olay yerinden hızla kaçarken, Tolga Hakan C., önce otoparka doğru yöneliyor. Ardından tekrar geri dönüp Ünğan’a bakıyor ve sonra olay yerinden kaçıyor.

ARACINI BIRAKIP KAÇTI

Görüntülerin ardından yapılan araştırmada, Tolga Hakan C.’nin otoparka bıraktığı aracını almadan kaçtığı tespit edildi. Araç incelenmek üzere emniyette götürüldü.

TETİKÇİNİN YOL HARİTASI

Polis bir yandan Tolga Hakan C.’yi mercek altına alırken, diğer yandan yakalanan tetikçi ile ilgili çalışmayı genişletti. Polis yaptığı çalışmalara göre tetikçi bir gün önce Anadolu Yakası’nda bir otele yerleştirildi. Olay günü ise kiralık bir araçla Bağdat Caddesi’ne götürüldü. Olaydan 45 dakika önce, Bağdat Caddesi’ne gelmişti.

OLAY ÖNCESİ KEŞİF

Olay bölgesine gelen saldırgan, iddiaya göre, olayı organize eden kişi ile buluştu. Ve keşif yapıldı. Ünğan’ın o gün kafeye geleceği biliniyordu. Kafe çıkışında saldırıyı gerçekleştiren tetikçi, 200 metre koştuktan sonra ticari taksiye bindi. Saldırgan ticari taksiyle Gaziosmanpaşa’ya gitti. Burada kendisini olay yerine götüren ‘Cem’ adlı kişiyle tekrar buluştu. İkili Sultangazi’de bir telefon bayisinde yakalandı.

TOLGA HAKAN C. ARANIYOR

Soruşturmayı derinleştiren polis, Ünğan’la birlikte olan ve olay sonrası aracını terk ederek kaçan Tolga Hakan C.’yi aramaya başladı. Tetikçinin, olay öncesi buluştuğu kişinin Tolga Hakan C. olduğu iddia ediliyor. Bu iddialara cevap arayan polis, tetikçinin otele giriş ve çıkışları, olay öncesindeki görüntülere de ulaştı.

BİRİ SANIK, BİRİ TANIK

İlhan Ünğan ve Tolga Hakan C.’nin isimleri Zindaşti’nin kızı ve şoförünün öldürülmesi dosyasında yer alıyor. Ünğan, dosyada cinayeti azmettirmek suçlamasıyla yargılanırken, Tolga Hakan C. ise öldürülen Hacı Osman Sezen ve Turgay Akar’la ilgili tanık olarak ifade verdi. Ancak dosyada gizli tanık tarafından da Tolga Hakan C.olay yerinde 3’üncü kişi olduğu iddia edildi.

CEZAEVİNDEKİ TEKLİF

2015 yılında Yağmadan cezaevinde yatan Tolga Hakan C., 15 Haziran 2015’de duruşmanın görüldüğü mahkemede çarpıcı iddialarda bulunduğu ortaya çıktı. Zindaşti’nin kızının ve şoförünün öldürülmesinin kendisiyle bir ilgisinin olmadığını söyleyen Tolga Hakan C., Hacı Osman Sezen ve Turgay Akar’ında cinayete karıştıklarını sanmadığını ifade etti. Zindaşti’nin Avukatı İlker Dağlı’nın cezaevinde kendisini ziyarete geldiğini anlatan Tolga Hakan C. ‘Bulunduğum cezaevine Avukat İlker Dağlı geldi. 2007-2011 yılları arasında benim avukatlığımı yapmıştı. Bana ‘Osman Sezen ve Turgay Akar senin arkadaşlarınmış. Bize bu konuda yardımcı olursan Zindaşti de sana maddi olarak yardım yapılır. Ayrıca senin Osman’ın kaldığı sitede kamera kayıtları var. Sen yardımcı omursan bizde seni gizli tanık yaparız’ şeklinde beyanı oldu. Ben bu konuyla ilgili bir şey bilmiyorum dedi’ diye konuştu. Tolga Hakan C.’nin bu ifadeleri duruşma tutanaklarına geçildi.