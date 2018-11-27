Cinayetten bir yıl önce silah taşıma ruhsatı almış

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre geçen yıl silahlı saldırıda hayatını kaybeden GEM TV sahibi İranlı asıllı İngiltere vatandaşı işadamı Saeel Karimian ile ortağının öldürülmesinde yer aldığı belirlenen Ali K.'nın ilk kez fotoğrafları ortaya çıktı.



CİNAYETTEN BİR YIL ÖNCE SİLAH TAŞIMA RUHSATI ALMIŞ



Olay 29 Nisan 2018'de Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde meydana geldi. İranlı medya patronu Saeed Karimian ve Kuveyt asıllı İngiliz arkadaşının içinde bulunduğu otomobil seyir halindeyken bir başka araç tarafından önü kesildi. Araçtan inen 2 saldırgan, işadamlarını kurşun yağmuruna tutarak öldürdü. Olayla ilgili araştırma yapan polis, saldırı sırasında aracı kullanan kişinin Ali K. olduğunu belirledi. Polis kayıplara karışan Ali K.'yı yaklamak için çalışma başlatırken zanlının olaydan bir yıl önce Yalova'dan silah taşıma ruhsatı aldığı tespit edildi.

ZİNDAŞTİ'NİN EN ÖNEMLİ ADAMLARINDAN BİRİ ÇIKTI



Ali K.'nın kimliği ve ilişkilerini mercek altına alan polis , önemli bilgilere ulaştı. Elde edilen bilgilere göre Ali K., İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin önemli adamlarından biriydi. Polisin çalışmalarına göre olayı azmettiren kişi ise Zindaşti'ydi. Zindaşti, bu olayla ilgili de mercek altına alınmıştı.

TAHLİYE OLMUŞTU



İstanbul'da 7 ay önce düzenlenen operasyonda Zindaşti ve 9 adamı gözaltına alındı. Yakalananlar arasında GEM TV sahibinin cinayetinde yer alan Ali K.'nın kardeşi de vardı. Uyuşturucu kaçakçılığından cinayete, Amerikan Federal Narkotik Dairesi DEA muhbirliğinden terör örgütü FETÖ bağlantılarına kadar değişik suçlamalara ilişkin soruşturulan Zindaşti ve adamları tutuklanmıştı. Ancak bir ay önce Zindaşti ve 3 adamı tahliye edilmişti. 3 saat içinde kayıplara karışan Zindaşti ve adamları hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarılmıştı.

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