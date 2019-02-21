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Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Dubai'de 4 Mayıs 2016 günü uluslararası uyuşturucu kaçakçısı olduğu öne sürülen Çetin Koç öldürüldü. Çetin Koç, 2014'te İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin kızı ve yeğeninin öldürülmesiyle ilgili azmettirici olarak aranıyordu. Koç, İran asıllı Türk vatandaşı olduğu için Dubai polisi ile resmi olarak irtibata geçildi. Dubai polisinin verdiği bilgilere göre, Çetin Koç, yüksek güvenliği bulunan bir sitenin otoparkında kurşun yağmuruna tutulmuştu. 2 şüpheli Kanada pasaportu taşıyordu ve aynı gün Kanada'dan gelip cinayet sonrası da geri dönmüşlerdi.
ARABASINDA 10, EVİNDE 15 ŞİFRELİ TELEFON
Dubai polisine göre Çetin Koç uluslararası bir uyuşturucu baronuydu. Afganistan-İran-Pakistan ve Türkiye üzerindeki uyuşturucu ticaretindeki rakiplerini etkisiz hale getirmişti. Kanada ve Avrupa ülkeleri olmak üzere uluslararası ticaret ağlarına ulaşmıştı. Öldürüldüğünde arabasında 10, evinde ise 15 adet şifreli cep telefonu bulunmuştu.
KANADA'DA ÖLDÜRÜLEN TETİKÇİNİN FOTOĞRAFLARINA ULAŞILDI
Dubai polisinin yaptığı araştırmaya göre tetikçi Kolombiya uyruklu Kanada pasaportu taşıyan Orosman Garcia Aravela'ydı. Aravela bir diğer arkadaşıyla Kanada'dan geldiği gün cinayeti işleyip aynı gün Kanada'ya dönmüştü. Türk yetkilileri bu kez Kanada polisi ile irtibata geçti. Kanada'dan gelen resmi yazılarda Aravela'nın öldürüldüğü ve cesedinin 11 Mayıs 2016 günü ormanlık alanda bulunduğu bildirildi. Tüm bu kayıtlar soruşturma dosyasına girdi. İstanbul polisi, Çetin Koç'u öldüren tetikçinin ve mezarının da fotoğraflarına ulaştı.
BİR YILLIK PLAN
Türk polisi ile çalışmasını paylaşan Dubai polisi, Çetin Koç'un cinayetinin bir yıldır planlandığını iletti. Elde edilen bilgilere göre, her yere şifreli kartla geçiş yapılan sitede, bir yıl önce İran asıllı Amerikalı birinin evinin kiralandığı ve bu kiranın bedelinin ise Türkiye'den gönderildiği belirtildi. Polisin araştırmasına göre, Çetin Koç cinayetinin arkasında uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti bulunuyordu.
TAHLİYE OLMUŞTU
İstanbul'da 11 ay önce düzenlenen operasyonda Zindaşti ve 9 adamı gözaltına alınmıştı. Uyuşturucu kaçakçılığından cinayete kadar birçok eylemi nedeniyle soruşturulan Zindaşti ve adamları tutuklanmıştı. Ancak 4 ay önce Zindaşti ve 3 adamı tahliye edildi. 3 saat içinde kayıplara karışan Zindaşti ve adamları hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarılmıştı.
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