ABD'de bir eyalette daha acil durum ilan edildi 0:00 / 0:00

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New York Valisi Kathy Hochul, acil durum ilanının daha hızlı yanıt ve daha iyi aşı dağıtımına yol açacağını söyledi. Karar, New York Eyaleti Sağlık Komiseri'nin maymun çiçeğini "halk sağlığı için yakın bir tehdit" olarak ilan etmesinden bir gün sonra geldi.

Hochul Cuma günü attığı tweette “Maymun çiçeği salgınıyla mücadele ile devam eden çabalarımızı güçlendirmek için eyalette Afet Acil Durumu ilan ediyorum.” dedi.

En son Cuma günü güncellenen Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 1.345 kişi ile New York ülke çapında en fazla vakayı kaydetti. Onu 799 ile California'nın izlediği açıklandı.

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Hochul, "Bu ülkedeki dört maymun çiçeği vakasından birden fazlası New York Eyaletinde bulunuyor ve yanıt verirken cephaneliğimizdeki her aracı kullanmamız gerekiyor" dedi.

Valilikten yapılan açıklamada, yürütme emriyle çıkarılan acil durumun sağlık personeli, eczacılar, ebeler, doktorlar ve sertifikalı hemşirelere aşı yapmalarına izin verdiği belirtildi.

Valilik, devletin daha fazla aşı temin etme, testleri genişletme ve bilgi dağıtma sürecinde olduğunu söyledi.

* Haberin görseli Shutterstock ve Associated Press'ten servis edilmiştir.