Finalin adı VakıfBank - Eczacıbaşı oldu. Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi kapsamında rakipleri eleyerek finale yükselen VakıfBank ve Eczacıbaşı kupaya uzanmak için mücadele verecek. Peki, "VakıfBank - Eczacıbaşı CEV Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" İşte VakıfBank - Eczacıbaşı final maçı tarihi ve saati...