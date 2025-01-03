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        Haberler Bilgi Spor Valencia- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Real Madrid muhtemel 11? Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı?

        Valencia- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        La Liga'da sel felaketi sebebiyle oynanamayan Valencia- Real Madrid maçına sayılı saatler kaldı. Lig'de oynadığı 18 karşılaşmada 12 galibiyet elde eden eflatun beyazlılar, lider Atletico Madrid'in (41 puan) gerisinde 40 puanla ikinci sırada yer aldı. Öte yandan bu sezon beklentilerin çok altında kalan Valencia, çıktığı 18 müsabakada sadece 2 kez kazandı ve düşme potasında (19'uncu) bulundu. Milli futbolcumuz Arda Güler'in ilk 11'de oynayıp oynamayacağı ise araştırılan konular arasında. Peki, Valencia- Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 15:32 Güncelleme: 03.01.2025 - 15:32
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        Valencia- Real Madrid maçı için geri sayım sürüyor. Real Madrid ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşarken, Valencia ise performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Carlos Corberan yönetimindeki Valencia, bu sezon ligde çıktığı son beş karşılaşmada kazanamadı. Galibiyet hasretine son vermek isteyen Valencia, zorlu rakibi karşısında sürprize imza atarak puan ve puanlar çıkarmayı hedefliyor. Peki Valencia - Real Madrid maçı şifresiz mi, ne zaman, saat kaçta? İşte, erteleme karşılaşmasının detayları…

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        VALENCİA- REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN?

        Valencia- Real Madrid maçı 3 Ocak 2025 Cuma (bugün) 23.00'te oynanacak.

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        VALENCİA- REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

        Estadio de Mestalla'da oynanacak olan mücadele S Sport ve dijital platform EXXEN üzerinden naklen yayınlanacak.

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        VALENCİA - REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLE EKRANI

        Aşağıda yer alan linkler aracılığıyla S Sport'a üye olabilir ve mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.

        https://www.ssportplus.com/

        https://ssport.tv/

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        ARDA GÜLER İLK 11'DE OYNAYACAK MI?

        Real Madrid'de sakatlıkları bulunan futbolcuların takıma geri döndüğü belirtilirken, Ancelotti'nin hücum hattında Mbappe, Vinicius Junior, Rodrygo ve Bellingham'a görev vermesi tahmin ediliyor. İspanyol medyasında ise milli yıldız Arda Güler'in karşılaşmaya kulübede başlayacağı öne sürüldü.

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