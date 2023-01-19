Van Büyükşehir Belediyesi'nden diyabetli çocuklara cihaz hediyesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Van Büyükşehir Belediyesi'nden diyabetli çocuklara cihaz hediyesi
ABONE OL

Van Büyükşehir Belediyesi'nden 300 diyabetli çocuğa cihaz hediyesi

Van Büyükşehir Belediyesi, 300 Tip-1 diyabet hastası çocuğa şeker ölçüm cihazı ile 7 bin sensör hediye etti. Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek, "Valimiz ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı'nın talimatlarıyla çok güzel bir projeyi hayata geçirdik. Projeyle birlikte seminerler düzenleyip 300 aileye ölçüm cihazı ile 7 bin sensör dağıtımı yaptık" dedi

Van Büyükşehir Belediyesi'nden diyabetli çocuklara cihaz hediyesi
İHA

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle sürdürülen proje kapsamında kent genelindeki ilkokullarda "Tip-1 Diyabet" konulu seminerler düzenlendi.

Öğretmenlere diyabetli çocukların okulda geçirebilecekleri ataklar konusunda ilkyardım bilgilerinin de verildiği seminerler ile, kentte bulunan diyabetli çocukların ailelerine de ulaşıldı. Yapılan bilgilendirici seminerlerin ardından tespiti edilen 300 diyabetli çocuk için Van Büyükşehir Belediyesi tarafından sensörlü şeker ölçüm cihazı alınarak ailelere teslim edildi. Aileler artık bugüne kadar maliyeti nedeniyle alamadığı cihazlara kavuşurken, çocuklarının canları yanmadan değerlerine anında kolay bir şekilde bakabiliyor. Cihazlar, çocuklar tarafından da rahatlıkla kullanılabiliyor.

"CİHAZLAR ANNELER İLE OKULLARDA ÖĞRETMENLERE BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLADI"

Sensörlü şeker ölçüm cihazı hediye edilen Tutal ailesini ziyaret eden Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek, ölçüm cihazıyla birlikte ailelerin çocuklarının değerlerine onların canını yakmadan rahatlıkla ulaşabildiğini belirterek, projenin birçok çocuğun hayatına dokunduğunu söyledi.

Biçek, "Diyabetli aileler bize gelip sorun ve sıkıntılarını anlattılar. Biz de hemen onlara yardımcı olabilmek için gerekli çalışmaları başlattık. Valimiz ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı’nın talimatlarıyla çok güzel bir projeyi hayata geçirdik. Projeyle birlikte seminerler düzenleyip 300 aileye ölçüm cihazı ile 7 bin sensör dağıtımı yaptık. Bu cihazlar özelikle annelere, okullarda ise öğretmenlere büyük kolaylık sağladı. Bu cihazlar pahalı olduğu için birçok aile alamıyordu. Yapılan projeden ailelerimiz çok memnun, bizler de ailelerimizin mutluluğuna ortak olduğumuz için çok sevinçliyiz" dedi.

"BAZEN OĞLUM İÇİN SAATLERCE OKULDA KALIYORDUM"

Oğlunun 5 yıl önce diyabet tanısı aldığını belirten 3 çocuk annesi Sultan Tutal da, “Diyabeti ilk tanıdığımızda, diyabetle ilgili hiçbir şey bilmiyorduk. Evde, okulda şeker ölçümünü parmak delerek yapıyorduk. Bu süreçte hem oğlum hem ben baya zorlandık. Bazen oğlum için saatlerce okulda kalıyordum. Çok şükür valimiz sesimizi duydu. Ekonomik olarak ulaşamadığımız bu cihazların bize ulaşması için yardım etti. Valimiz sayesinde şeker ölçüm cihazımız alarak kullanmaya başladık. Cihazla birlikte hayatımızda hem maddi hem de manevi yönden büyük değişiklikler oldu. Artık parmak delmiyoruz, çocuklarımızın canı yanmıyor. Allah devletimizden ve valimizden razı olsun” diye konuştu.

"HAYATIMIZI KOLAYLAŞTIRDI, PARMAK ACILARINDAN KURTULDUM"

13 yaşındaki diyabet hastası Mert Tutal ise, önceden ölçüm yapabilmek için parmağını delmek zorunda kaldığını belirterek, "Bu da canımı çok yakıyordu. Şimdi sensör sayesinde anlık ölçüm yapabiliyorum. Aileme ve öğretmenime ölçtüğüm değeri yine aynı anda söyleyebiliyorum. Cihaz birçok konuda hayatımızı kolaylaştırdı hem de parmak acılarından kurtuldum. Herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Otobüs şoförü yolculara küstü, kontak kapattı!
GÜNDEM Otobüs şoförü yolculara küstü, kontak kapattı!
Servis şoföründen öğrencilere şiddet iddiası!
GÜNDEM Servis şoföründen öğrencilere şiddet iddiası!
Kahvehanedeki tartışmada arkadaşını öldürdü
GÜNDEM Kahvehanedeki tartışmada arkadaşını öldürdü
Tokat'ta komşunu göğsünden vuran katil zanlısı yaşamını yiitirdi - Güncel haberler
GÜNDEM Tüyler ürperten olay! Komşu cinayeti!
Son dakika haberi: AK Parti'den yeni YÖK kanunu! Meclis'e sunuldu
GÜNDEM AK Parti'den yeni YÖK kanunu! Meclis'e sunuldu
19 Ocak'ta ölçüldü... Son dakika: Samsun'da sıcaklık 24 dereceye çıktı - Güncel haberler
GÜNDEM Bugün ölçüldü! O ilde sıcaklık 24 dereceye çıktı
Şehit Burak Tortumlu'nun adı İzmir'deki kütüphanede yaşayacak
GÜNDEM Şehit Burak Tortumlu'nun adı İzmir'deki kütüphanede ...
Müdür bankayı 9 milyon dolandırmıştı! Son dakika: Büyük vurgunda yeni gelişme! -Eskişehir'de zimmetine 9 milyon geçiren müdürle ilgili detaylar ortaya çıktı!
GÜNDEM Banka müdüresi 9 milyon TL'yi zimmetine geçirmişti! ...
Hafriyat kamyonu ayırdı! Eşiyle el ele karşıya geçerken hayatını kaybetti
GÜNDEM Hafriyat kamyonu ayırdı! Eşiyle el ele karşıya ...
Adana'da yasak köpek sahiplerine 1 milyon 183 bin lira ceza
GÜNDEM Adana'da yasak köpek sahiplerine 1 milyon 183 bin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.