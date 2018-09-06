Van'ın Muradiye İlçesi'nde 19. yüzyılda Mahi Çayı'nın üzerine yapılan Bend-i Şeytan Köprüsü, birçok köye ulaşım sağlıyor. Yerden 17-18 metre yüksekliğindeki, 15.5 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğindeki köprü, sahip olduğu doğal güzelliği ile Van'ın önemli tarihi mirasları arasında yer alıyor. Ancak bu tarihi köprü üzerine kısa süre önce asfalt döküldü. Konuyla ilgili açıklama yapan ÇEKÜL Vakfı Van Gölü Havzası Bölge Koordinatörü Dr. Mimar Şahabettin Öztürk, tarihi yapıların önemine değinerek, bu tür yapılara zarar verilmemesi için giriş ve çıkışlara yüksek tonajlı araçların geçişini önlemek amacıyla tabela konulması gerektiğini söyledi.

"MİMARİ YAPIYA UYGUN YAPILMASI GEREKİRDİ"

Bu tür yapıların kültür varlığı niteliğinde olduğunu belirten Öztürk şöyle konuştu:"Bunu kim yaparsa yapsın bu yasal anlamda suçtur. Tarihi yapıların mimari dokusuna uygun ve 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu'nun yapısına uygun uygulama yapılması gerekir. Asfalttan görsel olarak kaçınmak gerekir. Orijinalde moloz taş kaplama olması gerekirken, asfalt bu ilgili yasaya aykırıdır. Bu tarihi yapılar, önemli yapılardır. Kültür varlığı niteliğinde yapılardır. Gelecek kuşaklara bırakılması çok önemlidir."

"İLGİLİ KURUMLARDAN YASAL İZİN ALINMALIYDI"

Bu tür yapılarda ve çevresinde herhangi bir onarım yapıldığında ilgili kurumlardan yasal izin alınması gerektiğini belirten Öztürk, "Bunun acilen düzeltilmesi gerekir. Biz köprünün onarımın gerçekleştirirken de ilgili kurumlara gerekli bilgileri verdik. Bu yanlış uygulamanın ilgili kurum tarafından sökülerek orijinal hale dönüştürülmesinin gerekli olduğu kanaatindeyim. Yoksa tarihi yapımızın özellikle döşemesindeki mimari yapısına aykırı bir çalışmadır" diye konuştu.

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