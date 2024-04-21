Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Seyahat Van'daki Kanisipi Şelalesi yeniden akmaya başladı

        Van'daki Kanisipi Şelalesi yeniden akmaya başladı

        Van'ın Çatak ilçesinde 100 metre yükseklikteki kayaların arasından akan Kanisipi Şelalesi, ilkbaharda karların erimesi ve yağışların etkisiyle daha coşkulu akmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 11:31 Güncelleme: 21.04.2024 - 11:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Van'ın Çatak ilçesinde 100 metre yükseklikteki kayaların arasından akan Kanisipi Şelalesi, ilkbaharda farklı güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

        2

        Yaz ve kış döneminde kuruyan, ilçeye 5 kilometre mesafedeki şelale, ilkbaharda karların erimesi ve yağışların etkisiyle daha coşkulu akmaya başlıyor.

        3

        Bugünlerde debisi yükselen şelaleye gelenler, kayalıkların arasından akan suyun akışını cep telefonlarıyla görüntülüyor.

        Ailesiyle şelaleyi görmeye gelen Mesut Kazcı, Kanisipi Şelalesi'nin yılın bu dönemlerinde eşsiz manzarasıyla insanları cezbettiğini söyledi.

        4

        Şaleyi ilk kez görme fırsatı bulduklarını anlatan Kazcı, "Dağın eteğindeki bu muhteşem manzarayı görmek istedik. Sadece ilkbaharda akıyor. Bir süre sonra tekrar kuruyor. Bu anı kaçırmamak için geldik. Çok beğendik, inşallah yine geleceğiz." dedi.

        #van
        #şelale
        #Kanisipi Şelalesi
        #SEYAHAT
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Seri katil Atalay Filiz'i yakalatan önemli detay!
        Seri katil Atalay Filiz'i yakalatan önemli detay!
        İki caninin para isteğini geri çevirince öldürüldü!
        İki caninin para isteğini geri çevirince öldürüldü!
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        Siyahtan beyaza...
        Siyahtan beyaza...
        OtoTekno Habertürk TV'de bugün başlıyor
        OtoTekno Habertürk TV'de bugün başlıyor
        TCMB Başkanı Karahan, Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü
        TCMB Başkanı Karahan, Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü
        Tiktok neden yasaklanıyor?
        Tiktok neden yasaklanıyor?
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        İki kent için kritik sağanak ikazı!
        İki kent için kritik sağanak ikazı!
        Bizim de Dormen'imiz var
        Bizim de Dormen'imiz var
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifası için yine sokaklarda
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifası için yine sokaklarda
        Buruk'un ilk 11'i!
        Buruk'un ilk 11'i!
        Heniyye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama
        Heniyye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama
        Dönüşlerin efendileri
        Dönüşlerin efendileri
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!