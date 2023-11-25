Van'da "femur kırığı" olan hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde uyluk kemiği (Femur) kırığı olan hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bahçesaray Devlet Hastanesine götürülen 76 yaşındaki Veli Azdır'ın kontrollerinde "femur kırığı" tespit edildi.

Hastanın, ileri tetkik ve tedavisi için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilmesine karar verildi.

Kara yoluyla ulaşımın problemli olması nedeniyle bölgeye ambulans helikopter görevlendirildi.

Hasta, hastane yakınına inen ambulans helikopterle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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