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        Van'da "femur kırığı" olan hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

        Van'ın Bahçesaray ilçesinde uyluk kemiği (Femur) kırığı olan hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 14:50 Güncelleme: 25.11.2023 - 14:58
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        Van'da "femur kırığı" olan hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
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        Van'ın Bahçesaray ilçesinde uyluk kemiği (Femur) kırığı olan hasta, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bahçesaray Devlet Hastanesine götürülen 76 yaşındaki Veli Azdır'ın kontrollerinde "femur kırığı" tespit edildi.

        Hastanın, ileri tetkik ve tedavisi için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilmesine karar verildi.

        Kara yoluyla ulaşımın problemli olması nedeniyle bölgeye ambulans helikopter görevlendirildi.

        Hasta, hastane yakınına inen ambulans helikopterle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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