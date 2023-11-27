Van'da kaçakçılık operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 20-26 Kasım'da 8 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 655 paket sigara, 204 cep telefonu, 82 elektronik sigara, 11 elektronik sigara likiti, 22 bin 18 makaron, 507 kilo 212 gram açık tütün, 2 wifi cihazı, 5 kulak içi kulaklık, 6 pil, 2 gizli kamera ve 3 bluetooth cihazı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı.