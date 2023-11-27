Van'da asayiş operasyonlarında yakalanan 20 kişi tutuklandı

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 27 şüpheliden 20'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekiplerince 20-26 Kasım'da düzenlenen operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden, haklarında toplamda 58 yıl hapis cezası bulunan 20'si, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Operasyonlarda, 3 ruhsatsız tabanca, 20 fişek, 2 kurusıkı tabanca, tüfek, uzun namlulu silah, çalıntı cep telefonu, 3 bin lira, 270 paket kaçak sigara, 23 kaçak telefon ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.

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