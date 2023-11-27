Van'da, geçen hafta 1 ton 193 kilo 130 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 20-26 Kasım'da düzenlenen operasyonlarda 1 ton 150 kilogram esrar, 38 kilo 930 gram sentetik uyuşturucu, 4 kilo 200 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.