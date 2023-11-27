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        Van'da geçen hafta 1 ton 193 kilo 130 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Van'da, geçen hafta 1 ton 193 kilo 130 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 10:15 Güncelleme: 27.11.2023 - 10:30
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        Van'da geçen hafta 1 ton 193 kilo 130 gram uyuşturucu ele geçirildi
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        Van'da, geçen hafta 1 ton 193 kilo 130 gram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 20-26 Kasım'da düzenlenen operasyonlarda 1 ton 150 kilogram esrar, 38 kilo 930 gram sentetik uyuşturucu, 4 kilo 200 gram skunk ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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