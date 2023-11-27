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        Van'da göçmen kaçakçılığına 9 tutuklama

        VAN'dapolisingöçmen kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda, organizatör oldukları suçlamasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 9'u, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 08:58 Güncelleme: 27.11.2023 - 09:00
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        Van'da göçmen kaçakçılığına 9 tutuklama
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        VAN'dapolisingöçmen kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda, organizatör oldukları suçlamasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 9'u, tutuklandı.

        Van Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. 20-26 Kasım 2023 tarihleri arasında belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi, 6 kişi ise serbest bırakıldı.Göçmen kaçakçılığında kullanılan 2 araca da el konuldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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