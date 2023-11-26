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        Vanspor FK: 2 - Nazilli Belediyespor: 2

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 17:08 Güncelleme: 26.11.2023 - 17:10
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        Vanspor FK: 2 - Nazilli Belediyespor: 2
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        STAT:AtatürkŞehir stadı

        HAKEMLER: Fevzi Erdem Akbaş, Mücahid Adem Çelebi, Çağrı Ateş

        VANSPOR FK: Nurullah Aslan, Alpay Koçaklı (Hasan Bilal dk. 61), Emre Öztürk, Harun Kavaklıdere, Bekir Can Kara, Ahmet Eren, Muhammed Ali Doğan, Erdem Seçgin (Mehmet Can Davarcıoğlu dk. 85), Medeni Bingöl, Bahattin Berke Demircan (Ahmet Ülük dk. 78), Burak Kavlak

        NAZİLLİ BELEDİYESOR: Ömer Kavurkacı, Baran Işık, Ahmet Gökbayrak, Süleyman Enes Karakaş(Talha Erdoğan dk. 90+3), Yunus Emre Karakaya, Salih Kavrazlı (Barış Örücü dk. 80), Cemil Devrim (Tibet Öniz dk. 46), Ali Karakaya, Ekrem Çalışanlar, Özkan Taştemur (Serhat Aslan dk. 46), Recep Efe Koçak

        GOLLER: Hasan Bilal (dk. 67), Mehmet Can Davarcıoğlu (dk. 90+2)(Vanspor FK), Barış Örücü (dk. 80), Ahmet Gökbayrak (dk.90+6) (Nazilli Belediyespor)

        KIRMIZI KART: Recep Efe Koçak (dk. 50) (Nazilli Belediyespor)

        SARI KARTLAR: Bahattin Berke Demircan (dk. 32), Burak Kavlak (dk. 80) (Vanspor FK), Ali Karakaya (dk. 32), Serhat Aslan (dk. 90), Talha Erdoğan (dk. 90+4) (Nazilli Belediyespor)

         

        TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Vanspor FK, ligin 15'inci haftasında evinde ağırladığı Nazilli Belediyespor'la 2-2 berabere kaldı. Van Spor'un gollerini 67. dakikada Halal Bilal ve 90+2. dakikada Mehmet Can Davarcıoğlu kaydederken, konuk takımın golleri ise 80. dakikada Barış Örücü ve 90+6. dakikada Ahmet Gökbayraktan geldi.

        DHA-Spor - Türkiye-Van - Behçet DALMAZ

        2023-11-26 16:59:34

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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