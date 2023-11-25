Van'da "Kadına Yönelik Şiddete Hayır" yürüyüşü Van'da "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında bir araya gelen kadınlar yürüyüş yaptı.

Van'da "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında bir araya gelen kadınlar yürüyüş yaptı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Kazım Karabekir Caddesi'nde bir araya gelen kadınlar, "Kadına Şiddete Sıfır Tolerans" yazılı pankart taşıyarak Beşyol Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Nesibe Yılmaz kadına yönelik şiddetle mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Bugün kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında farkındalık oluşturmak için bir araya geldiklerini belirten Yılmaz, "Tüm kamu kurumları ve STK'lerin desteği ile sesimizi duyurmak istedik. Dünyanın her yerinde şiddetin son bulmasını diliyoruz." dedi.

Şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını ifade eden Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek de "Kadına yönelik şiddete 'hayır' demek istedik. Bu hafta boyunca etkinliklerimiz devam edecek. Kadına yönelik şiddeti hep birlikte durduracağız." diye konuştu.