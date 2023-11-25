Vali Ozan Balcı, Eğitim Bir-Sen'in "1. Teşkilat Eğitim Programı"na katıldı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Eğitim Bir-Sen'in Van'da düzenlenen 1. Teşkilat Eğitim Programı'na katıldı.

Van Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli konferans salonunda yapılan eğitim programı başladı.

Programın açılışında konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, eğitimcilerin memleketin imarı, inşası ve ihyasına, halkın huzur ve esenliğine katkı sağladığını söyledi.

Eğitimcilerin nesilleri geleceğe hazırlayan kıymetli kişiler olduğunu belirten Balcı, "Sivil toplum kuruluşlarını çok önemsiyorum. Çünkü toplumların, devletlerin gelişmesine, memleketin derdini dert edinen insanlar vesile olurlar. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi 'Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'nin önü ve ufku çok açık.' Türkiye bölgesinde bir güneş gibi parlıyor. Biz de bu memleketin evlatlarıyız. Memleketimize, milletimize borçluyuz." diye konuştu.

Memleketin, milletin gelişmesine, ilerlemesine ve yücelmesine omuz vermenin asli görevlerinden biri olduğunu aktaran Balcı, şunları kaydetti:

"Bizler aşk ile şevkle, yılmadan , yorulmadan, 'bana ne' demeden, bahane üretmeden, canla başla memleketimizin, milletimizin, devletimizin problemlerini çözmeye gayret göstereceğiz. Türkiye'de her alanda güzel işler oluyor. İlimizde de eğitimde güzel işler yapıyoruz. Eğitimciler, öğretmenler benim ekip arkadaşlarım. Benim bir numaralı meselem eğitim. Devletimizin, milletimizin kaynaklarını eğitime harcamaktan, öğretmenlerimizin emrine sunmaktan da büyük mutluluk duyuyorum. İlimizde öğretmen odalarından okullara, kütüphanelerden spor tesislerinin yapımına kadar çok güzel işler oluyor. Çocuklarımızı 2 milyon kitapla buluşturduk. Şimdi hedefimiz 3 milyon kitap. Bütün ilçelerimize bebek ve çocuk kütüphanesi yapılıyor."

Programa Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen İl Temsilcisi Mehmet Ali Uca, şube başkanları katıldı.