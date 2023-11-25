Kravat tutkunu Bedir Akbulut, evinin önüne kendi mezarını yaptırdı VAN'ınGürpınar ilçesinde kravata olan düşkünlüğüyle bilinen bu nedeniyle evinin bir bölümünü kravat koleksiyonuna çeviren Bedir Akbulut (71), ölmeden önce kendi mezarını yaptırdı. İsmi ve doğum tarihi yazılı, ölüm tarihinin ise boş bırakıldığı mezarını bir ay önce yaşamını yitiren oğlu Mehmet Akbulut'un (35) vasiyeti üzerine yaptırdığını belirten Akbulut, "Oğlum ölmeden önce bana, mezarımı hazırlamamı istemişti. Ben de onun vasiyetini yerine getirdim. Kravata olan tutkum nedeniyle de mezar taşımın her iki tarafına kravat resminin bulunmasını istedim" dedi.

VAN'ınGürpınar ilçesinde kravata olan düşkünlüğüyle bilinen bu nedeniyle evinin bir bölümünü kravat koleksiyonuna çeviren Bedir Akbulut (71), ölmeden önce kendi mezarını yaptırdı. İsmi ve doğum tarihi yazılı, ölüm tarihinin ise boş bırakıldığı mezarını bir ay önce yaşamını yitiren oğlu Mehmet Akbulut'un (35) vasiyeti üzerine yaptırdığını belirten Akbulut, "Oğlum ölmeden önce bana, mezarımı hazırlamamı istemişti. Ben de onun vasiyetini yerine getirdim. Kravata olan tutkum nedeniyle de mezar taşımın her iki tarafına kravat resminin bulunmasını istedim" dedi.

Gürpınar ilçesine 15 kilometre mesafedeki Yolaşan Mahallesi'ne bağlı adının verildiği `Bedir Bey´ mezrasında oturan ve 7 yaşından bu yana boynundan kravatını hiç eksik etmeyen 4 çocuk babası Bedir Akbulut, 64 yılda başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, eski Başbakan Binali Yıldırım ve valilerin, bürokratların, siyasetçilerin ve yakınlarının hediyeleriyle biriktirdiği 2 bin kravata gözü gibi bakıyor. Günlük işlerini yaparken, hayvanlarıyla ilgilenirken bile takım elbise ve kravatını çıkarmayan Akbulut, 1 ay önce ALS hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden çocuklarından en büyüğü Mehmet´in vasiyeti üzerine evinin önünde kendi mezarını hazırlattı. Akbulut'un isminin ve doğum tarihi yazılı mezar taşının her iki tarafında ise kravat resmi yer alıyor.

'OĞLUMUN VASİYETİNİ YERİNE GETİRDİM'

Bedir Akbulut, ölen büyük oğlunun vasiyeti üzerine kendisi için mezar hazırladığını belirterek, "Ölen oğlum bana, mezarımı yapmamı istemişti. Ben de onun vasiyetini yerine getirdim. Ben milletvekili seçimlerinde AK Parti'den aday adayı olmuştum. Kravata olan tutkumdan dolayı başka Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere birçok siyasetçi, bürokrat ve iş adamlarından bana kravat hediye edildi. Yaptığım mezar taşımın üzerinde de kravat resimleri var. Cumhurbaşkanımla çok görüşmek istiyorum, ama bir türlü ulaşamıyorum. Kendisini çok seviyorum. 2 oğlum ve 2 kızım var. Bir oğlum ALS hastalığı nedeniyle bir ay önce vefat etti. 3 tane de torunum var. Yaptığım mezar için 20 bin TL harcadım. Mezarı görenler şaşırıyor. Bana neden böyle bir şey yaptığımı söylüyorlar. Ben de ölen oğlumun vasiyetinden dolayı bunu yaptığımı onlara söylüyorum" dedi.

Evinin önüne diktiği direkte Türk bayrağının sürekli dalgalandıran Akbulut, kravat tutkusunun 7 yaşında başladığını belirterek, "Nereye gitsem kravatım hep takılı. Hepsini evimde sergiliyorum. Kravatlara gözüm gibi bakıyorum" diye konuştu.