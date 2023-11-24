Van'da nesli tükenme tehlikesi altındaki yaralı vaşak için ekipler seferber oldu MESUT VAROL/ÖZKAN BİLGİN - Van'ın Çatak ilçesinde dağlık alanda vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunarak Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü görevlilerine teslim edilen vaşağın tedavisi için ekipler seferber oldu.

MESUT VAROL/ÖZKAN BİLGİN - Van'ın Çatak ilçesinde dağlık alanda vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunarak Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü görevlilerine teslim edilen vaşağın tedavisi için ekipler seferber oldu.

Çatak ilçesinde 20 kilometre mesafedeki Kaçit Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, yaralı halde buldukları nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşağı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

İlçeye giden DKMP 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yaralı vaşağı alarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan ve ekibi tarafından Hayvan Hastanesi'nde röntgeni çekilen vaşağın sol arka bacağında kırık tespit edildi.

Yaklaşık 2 saat süren ameliyatla bacağındaki kırık tedavi edilen vaşağın tedavisi için Prof. Dr. Aslan, DKMP 14. Bölge Müdürlüğü ve hayvan hastanesi ekibinin çabası, AA ekibi tarafından kayıt altına alındı.

Prof. Dr. Aslan, AA muhabirine, Van Gölü Havzası'ndaki bütün yaban hayvanlarının sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini söyledi.

Şimdiye kadar nesli tükenme tehlikesi altında olan birçok hayvanı tedavi ettiklerini anlatan Aslan, "Vaşak bitkin ve yaralı halde getirildi. İlk müdahalesinde vaşağın beslenmeye bağlı bitkin düştüğünü gözlemledik. Radyolojik muayenesinde de kalça kemiğinde kırık olduğunu tespit ettik. Bütün imkanlarımızı seferber ettik. Kırık ameliyatını yaptık. Hedefimiz tekrar habitatına kazandırmak. Ameliyat çok başarılı geçti." dedi.

Vaşağın neslinin tehlike altında olduğunu belirten Aslan, şunları kaydetti:

"Daha önce sayıları binlerle, milyonlarla biliniyordu. Şimdi ise sayıları yüzlerle ifade edilen bir hayvan. Ülkemizde Antalya ve Samsun bölgelerinde yoğunlukla yaşar. Sayıları net olarak bilinmiyor. Nesli tehlike altında olduğu için korunan bir hayvan. Kesinlikle avlanılması yasak. Hiçbir imkanı esirgemedik. Evcil bir hayvana nasıl baktıysak daha iyisini uyguladık. Özel bir diyetle sağlığına kavuşturacağız."

Yaban hayvanlarının doğadaki dengeyi sağladığını ve korunması gerektiğini belirten Aslan, bulundukları yerlere yaralı ya da bitkin haldeki yaban hayvanlarını görenlerin DKMP 14. Bölge Müdürlüğüne haber vermesini istedi.