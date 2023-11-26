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        Van'da öğretmenler, "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmini izledi

        Van'daki öğretmenler, Batman'ın Kozluk ilçesinde 2017'de teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını beyazperdeye taşıyan, "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmini seyretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 00:02 Güncelleme: 26.11.2023 - 00:05
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        Van'da öğretmenler, "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmini izledi
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        Van'daki öğretmenler, Batman'ın Kozluk ilçesinde 2017'de teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını beyazperdeye taşıyan, "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmini seyretti.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, kente yeni atanan öğretmenlerle bir araya geldi.

        Öğretmenlerle sohbet eden Aras, ardından sinema salonunda "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filmini izledi.

        Duygusal anlar yaşayan öğretmenler, filmin ardından Aras ile fotoğraf çektirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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