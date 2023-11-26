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        Van'da sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

        Van'ın Erciş ilçesinde, sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 20:30 Güncelleme: 26.11.2023 - 20:30
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        Van'da sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
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        Van'ın Erciş ilçesinde, sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sobadan sızan gazdan zehirlenen 22 yaşındaki Y.K, Erciş Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Buradaki müdahalenin ardından kadının, ileri tetkik ve tedavisi için Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi.

        Bunun üzerine Van'dan görevlendirilen ambulans helikopter, ilçeye yönlendirildi.

        Sağlık ekiplerince ambulans helikoptere alınan kadın, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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