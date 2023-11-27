Van'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van'da geçen hafta terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 20-26 Kasım'da Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 15 PKK/KCK ile 1 FETÖ şüphelisi yakalandı.

Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.