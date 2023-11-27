Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar, Masiro Kanyonu'nda yürüyüş yaptı Van'da Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar, Van'ın Çatak ilçesi ile Siirt'in Pervari ilçesi sınırları arasında bulunan Masiro Kanyonu'nda yürüdü.

Van'da Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar, Van'ın Çatak ilçesi ile Siirt'in Pervari ilçesi sınırları arasında bulunan Masiro Kanyonu'nda yürüdü.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir'in koordinatörlüğünde Rota Doğa Sporları Kulübü gönüllülerinin de katıldığı etkinlikte, çocuklar, kanyonun bulunduğu bölgede yürüyüş yaptı, doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı buldu.

Eğlenceli anlar yaşayan çocuklar, bölgenin güzelliklerini fotoğrafladı.