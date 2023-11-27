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        Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar, Masiro Kanyonu'nda yürüyüş yaptı

        Van'da Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar, Van'ın Çatak ilçesi ile Siirt'in Pervari ilçesi sınırları arasında bulunan Masiro Kanyonu'nda yürüdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 13:36 Güncelleme: 27.11.2023 - 13:45
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        Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar, Masiro Kanyonu'nda yürüyüş yaptı
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        Van'da Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar, Van'ın Çatak ilçesi ile Siirt'in Pervari ilçesi sınırları arasında bulunan Masiro Kanyonu'nda yürüdü.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

        İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir'in koordinatörlüğünde Rota Doğa Sporları Kulübü gönüllülerinin de katıldığı etkinlikte, çocuklar, kanyonun bulunduğu bölgede yürüyüş yaptı, doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı buldu.

        Eğlenceli anlar yaşayan çocuklar, bölgenin güzelliklerini fotoğrafladı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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