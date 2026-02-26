Canlı
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Türk Kızılay, Van'da 7 bin kişiye sıcak yemek ulaştırıyor

        Türk Kızılay Van Şubesi, ramazan boyunca kentte belirlenen 7 bin kişiye sıcak yemek ulaştırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 11:19
        Türk Kızılay Van Şubesi, ramazanda yaptığı sıcak yemek ve diğer yardımlarla hasta, yaşlı, bakıma muhtaç kişilerin ve öğrencilerin gönlüne dokunuyor.

        Tuşba ilçesindeki aşevinde hazırlanan üç çeşit yemek, gıda mühendislerinin denetiminden geçirildikten sonra görevliler tarafından belirlenen adreslere götürülüyor.


        Görevliler, paketlenen yemekleri tek tek evlere teslim ederek insanların sıcak yemekle iftar yapmalarını sağlıyor.


        - "Ramazanı dolu dolu geçirmeye çalışıyoruz"

        Kızılay Van Şubesi Başkanı Ahmet Ferhat Yeltekin, ramazanda yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

        Kentte belirledikleri hanelere sıcak yemek ulaştırdıklarını belirten Yeltekin, şöyle konuştu:

        "Bunun yanında nakdi yardımlarımız ve zekat desteklerimiz de var. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile gıda kolisi kampanyamız var. Bu kampanya sayesinde çocuklarımızı da yardım faaliyetlerine katarak gıda kolileri hazırlıyoruz. Bunları yine ailelere ulaştırmaya çalışıyoruz. Ramazan bizim için coşkulu, bolca faaliyetin olduğu çok güzel bir ay. Ramazanı dolu dolu geçirmeye çalışıyoruz. Hayırseverlerin desteklerini ve yardımlarını bekliyoruz."

        - "Dayanışma örneğini büyütmeye gayret ediyoruz"


        Yemeklerin hazırlandığı aşevini ziyaret eden AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ise Türkiye'nin dört bir yanında sosyal devlet anlayışı doğrultusunda yardım ve hizmet kuruluşlarının seferber olduğunu dile getirdi.


        Sivil toplum kuruluşlarının, teşkilatların ve kamu kurumlarının imkanları ölçüsünde insanların sofralarına sıcak yemek ulaştırmaya çalıştığını anlatan Türkmenoğlu, şunları kaydetti:


        "Paylaşma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinden biri Türk Kızılay aşevinde sergilendiğini anlatan Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

        "Türk Kızılay Van Şubemiz günde 6 bin kişiye üç çeşit sıcak yemek ulaştırıyor. Bunun yanı sıra bin kız Kur'an kursu öğrencisine de yemek desteği sağlanıyor. Ramazan boyunca bu hizmetler devam edecek. Bizler de ramazanın manevi atmosferini hanelere taşıyarak, sofralarına misafir olup bu güzelliği paylaşmaya çalışıyoruz. Her gün hem manevi mutluluğumuzu hem de yardımlaşma ve dayanışma örneğini büyütmeye gayret ediyoruz."

