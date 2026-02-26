Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri Haberleri

        Kışın boşalan köyde 9 yıldır yalnız kalan çift, zorluklara birlikte göğüs geriyor

        Van'ın Muradiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle kışın boşalan kırsal mahalleyi hayvanları için 9 yıldır terk etmeyen Emrah Sarı ve eşi, zorluklarla birlikte mücadele ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 11:50 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kışın boşalan köyde 9 yıldır yalnız kalan çift, zorluklara birlikte göğüs geriyor

        Van'ın Muradiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle kışın boşalan kırsal mahalleyi hayvanları için 9 yıldır terk etmeyen Emrah Sarı ve eşi, zorluklarla birlikte mücadele ediyor.

        Muradiye'ye yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Morgedik Barajı'nın kıyısında bulunan 30 haneli Güllüçimen Mahallesi'nde yaşayanlar, yoğun kar ve tipinin yolu sık sık kapatması nedeniyle kışın evlerini terk ederek ilçe merkezine göç ediyor.

        Mahallede yaşayan 6 çocuk sahibi Emrah (30) ve eşi Elmas Sarı (31) ise geçim kaynakları olan küçükbaş hayvanları için mahalleden ayrılmıyor.


        Gece sıcaklığın zaman zaman sıfırın altında 25-30 dereceye kadar düşmesiyle yaşamın daha da zorlaştığı mahallede 3 çocuklarıyla kalan çift, omuz omuza vererek ağır kış koşullarına göğüs geriyor.

        Okul çağındaki 3 çocuğunu ilçe merkezinde yaşayan kardeşinin yanına gönderen baba Sarı, eşinin de yardımıyla geçim kaynakları olan 350 küçükbaş hayvanın bakımını özenle yapıyor.


        Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu, tek katlı evlerin ve ahırların kara gömüldüğü mahallede günün büyük bölümünü hayvanlarını beslemekle geçiren çift, uzun ve sert geçen kış öncesi evin bir odasında depoladıkları erzakla ihtiyaçlarını karşılıyor.

        - "Hayvanlar için evimi terk etmeyeceğim"

        Sarı, AA muhabirine, eşi ve çocuklarıyla 9 yıldır kışın mahallede kalarak hayvancılık yapmaya devam ettiğini söyledi.

        Hayvanlarına bakmak için mahalleyi terk etmediklerini belirten Sarı, şunları kaydetti:

        "Burada kışın yaşamak çok zor oluyor. Hayvanları dışarıda beslediğimiz için bizim açımızdan daha zor geçiyor. Rüzgar ve dondurucu soğuklar nedeniyle hayvanlar sürekli içeri kaçıyor. Kar kalınlığı bazı noktalarda 3 metreyi buluyor. Kar evlerin, ahırların önünü kapatmış durumda. Her yer kar altında. Sabahtan akşama kadar kar atıyoruz. Hem karla hem de hayatın zorluklarıyla mücadele ediyoruz. Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz, o da biterse göç etmek zorunda kalacağız."

        Hayvancılığı çok sevdiğini, bu nedenle evini terk etmediğini anlatan Sarı, "İşimi geliştirmek istiyorum. Bu yıl kar çok yağdı. Nisanın sonuna kadar ancak eriyor. Gündüz koyunlara bakıyoruz, akşam çocuklarla ilgileniyoruz. Ne kadar zor olursa olsun hayvancılığı bırakmayacağım. Hayvanlar için evimi terk etmeyeceğim. Bu süreçte en büyük destekçim eşim ve çocuklarım oldu." diye konuştu.

        Elmas Sarı ise hayatın zorluklarına alıştığını ifade ederek, "Koyunlarımızı bırakıp gidemiyoruz. 6 ay kar yağışı sürüyor. Ben çocuklarla ve evle uğraşıyorum, eşim de koyunlarla ilgileniyor. Birbirimize yardım ediyoruz. Yoğurt, peynir, tereyağı yapıyoruz. Bizi en çok kar yağışı zorluyor. Kar nedeniyle yolumuz sürekli kapanıyor." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        İkramiye düzenlemesi önümüzdeki hafta Meclis'te
        İkramiye düzenlemesi önümüzdeki hafta Meclis'te
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        Üniversitede 'dönem ödevi' saldırısı! Arkadaşını bıçakladı!
        Üniversitede 'dönem ödevi' saldırısı! Arkadaşını bıçakladı!
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Korkunç şüphede eşi ve oğlu tutuklandı!
        Korkunç şüphede eşi ve oğlu tutuklandı!
        Bursa'da yoğun kar! Adeta hayat durdu!
        Bursa'da yoğun kar! Adeta hayat durdu!
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        Tam 374 kilogram... Kahveye emdirmişler! Süt tozu değil!
        Tam 374 kilogram... Kahveye emdirmişler! Süt tozu değil!
        EBRD'den Türkiye ekonomisi için yeni tahmin
        EBRD'den Türkiye ekonomisi için yeni tahmin
        BES’te işveren katkısına dikkat!
        BES’te işveren katkısına dikkat!

        Benzer Haberler

        Van'da trafik kazası: 3 yaralı
        Van'da trafik kazası: 3 yaralı
        DAKAF'26 için hazırlıklar başladı: Doğu Anadolu'nun kariyer rotası Van'da ç...
        DAKAF'26 için hazırlıklar başladı: Doğu Anadolu'nun kariyer rotası Van'da ç...
        Türk Kızılay, Van'da 7 bin kişiye sıcak yemek ulaştırıyor
        Türk Kızılay, Van'da 7 bin kişiye sıcak yemek ulaştırıyor
        Kaymakam Bulut, Çakmaklı ailesinin iftar sofrasına misafir oldu
        Kaymakam Bulut, Çakmaklı ailesinin iftar sofrasına misafir oldu
        Van'dan Türkiye'ye Ramazan lezzeti: Van çöreği Van çöreği sahur sofralarını...
        Van'dan Türkiye'ye Ramazan lezzeti: Van çöreği Van çöreği sahur sofralarını...
        Van'da gözünün iç tabakası ameliyat edilen hasta sağlığına kavuştu
        Van'da gözünün iç tabakası ameliyat edilen hasta sağlığına kavuştu