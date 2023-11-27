Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 41 şüpheli yakalandı

Van'da kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 41 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 20-26 Kasım'da kaçakçılığın önlenmesi amacıyla 29 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 41 şüpheli yakalandı, 7 gram eroin, 5 gram esrar, 6 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram afyon sakızı, 6 gram skunk, 44 sentetik ecza hap, 6 bin 784 paket sigara ve 3 telefon ele geçirildi.

Ayrıca ekiplerce, "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında 108 anne ve anne adayına eğitim verildi.