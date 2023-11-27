Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 41 şüpheli yakalandı
Van'da kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 41 şüpheli yakalandı.
Van'da kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 41 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 20-26 Kasım'da kaçakçılığın önlenmesi amacıyla 29 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, 41 şüpheli yakalandı, 7 gram eroin, 5 gram esrar, 6 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram afyon sakızı, 6 gram skunk, 44 sentetik ecza hap, 6 bin 784 paket sigara ve 3 telefon ele geçirildi.
Ayrıca ekiplerce, "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında 108 anne ve anne adayına eğitim verildi.
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