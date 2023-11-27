Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 41 şüpheli yakalandı

        Van'da kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 41 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 22:27 Güncelleme: 27.11.2023 - 22:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 41 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'da kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 41 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 20-26 Kasım'da kaçakçılığın önlenmesi amacıyla 29 operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda, 41 şüpheli yakalandı, 7 gram eroin, 5 gram esrar, 6 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram afyon sakızı, 6 gram skunk, 44 sentetik ecza hap, 6 bin 784 paket sigara ve 3 telefon ele geçirildi.

        Ayrıca ekiplerce, "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında 108 anne ve anne adayına eğitim verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İşte böyle parayı aldı
        İşte böyle parayı aldı
        Hamas'tan 'ateşkesin uzatılması' açıklaması
        Hamas'tan 'ateşkesin uzatılması' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması
        Ordu’da fırtına etkili oldu, uçak pisti pas geçti
        Ordu’da fırtına etkili oldu, uçak pisti pas geçti
        "TFF derhal adım atmalıdır"
        "TFF derhal adım atmalıdır"
        Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye yarın Meclis’te…
        Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye yarın Meclis’te…
        MHK'den VAR kayıtları açıklaması!
        MHK'den VAR kayıtları açıklaması!
        Fırtınadan kaçış! Karaya oturan gemiden böyle tahliye edildiler
        Fırtınadan kaçış! Karaya oturan gemiden böyle tahliye edildiler
        "TL mevduata önemli dönüş bekliyoruz"
        "TL mevduata önemli dönüş bekliyoruz"
        Galatasaray'ın ManU maçı 11'i şekilleniyor
        Galatasaray'ın ManU maçı 11'i şekilleniyor
        Kronik yorgunluk sendromu! Bakın ne iyi geliyor?
        Kronik yorgunluk sendromu! Bakın ne iyi geliyor?
        Yılın dolandırıcılık davası
        Yılın dolandırıcılık davası
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Müstehcenlikten gözaltında!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! Müstehcenlikten gözaltında!
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        3 bin 200 yıllık alanda beyin ameliyatı izleri!
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        İlk parasını iki yaşında kazandı
        İlk parasını iki yaşında kazandı
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?
        Havada 2003 kokusu var
        Havada 2003 kokusu var
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend

        Benzer Haberler

        Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar, Masiro Kanyonu'nda yürüyüş yaptı
        Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar, Masiro Kanyonu'nda yürüyüş yaptı
        Van'da nekropol alandaki iskeletlerde "beyin ameliyatı" izine rastlandı
        Van'da nekropol alandaki iskeletlerde "beyin ameliyatı" izine rastlandı
        Van'da geçen hafta 1 ton 193 kilo 130 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Van'da geçen hafta 1 ton 193 kilo 130 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı
        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı
        Van'da asayiş operasyonlarında yakalanan 20 kişi tutuklandı
        Van'da asayiş operasyonlarında yakalanan 20 kişi tutuklandı
        Van'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 16 şüpheli hakkında işlem y...
        Van'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 16 şüpheli hakkında işlem y...