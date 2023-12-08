Vapur seferleri iptal mi edildi? 8 Aralık Cuma İDO-BUDO vapur ve feribot seferleri iptal edilen seferler...
Olumsuz hava koşullarının iyice etkisini gösterdiği Marmara Bölgesi'nde İDO ve BUDO seferlerine ilişkin son durum gündem olmuş durumda. Söz konusu durumla ilgili olarak en çok araştırılan; bugün hangi İDO-BUDO vapur ve feribot seferleri iptal oldu sorularının cevaplarına dair bilgileri bir araya getirdik...
Gün itibariyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri İşletmesi (BUDO) seferlerine dair bir kez daha iptal haberleri gelmeye başladı. İstanbul ve Bursa'da binlerce vatandaşın kullandığı deniz otobüsleri ile ilgili iptal edien 8 Aralık Cuma seferlerini derledik!
8 ARALIK CUMA İPTAL EDİLEN BUDO SEFERLERİ
BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, bugün 07.00 ila 19.00 saatlerinde yapılması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) karşılıklı 14 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.
8 ARALIK CUMA İPTAL EDİLEN İDO SEFERLERİ
İDO'dan yapılan açıklamada ise;
Kadıköy-Bursa Kalkış:07:05
Bandırma-Kadıköy Kalkış:07:45
Bursa-Kabataş Kalkış:12:00
Kadıköy-Bandırma Kalkış:12:00
Kabataş-Bursa Kalkış:17:15
Bursa-Kadıköy Kalkış:18:00 seferleri olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi.