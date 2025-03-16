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        Vatikan: Papa iyileşmeye devam ediyor

        Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un iyileşmesinin devam ettiği ancak halen hastane ortamında tıbbi tedaviye ihtiyaç duyduğu bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 02:51 Güncelleme: 16.03.2025 - 02:51
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        Vatikan: Papa iyileşmeye devam ediyor
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        Şubat ayında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle bir aydır Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde yatan ve burada çift taraflı zatürre teşhisi konulan 88 yaşındaki Papa'nın durumuyla ilgili Vatikan’dan bir açıklama yapıldı.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, "Papa'nın sağlık durumu stabil olup, son bir haftada kaydedilen iyileşmeler teyit edilmiştir. Yüksek akımlı oksijen tedavisi devam etmekte olup, gece saatlerinde invaziv olmayan mekanik ventilasyon ihtiyacı kademeli olarak azalmaktadır. Papa, halen hastane ortamında tıbbi tedaviye, fizik tedavi ve solunum fizyoterapisine ihtiyaç duymaktadır. Bu tedavilerle kademeli olarak iyileşme kaydedilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

        PAPA, 14 ŞUBAT'TAN BU YANA HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR

        Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat'taki halka açık iki etkinlikte bronşit geçirdiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini belirterek konuşma yapamamış ve yardımcılarından konuşma metinlerini okumalarını istemişti.

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        14 Şubat'ta Gemelli Hastanesine kaldırılan Papa'nın solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğu bildirilmişti.

        Vatikan, 18 Şubat'ta Papa'da çift taraflı zatürre geliştiğini ve klinik durumunun karmaşık tablo çizdiğini açıklamıştı.

        22 Şubat'ta ise astım krizi geçiren Papa'nın durumunun kritik olduğu ifade edilmişti.

        Vatikan, 28 Şubat'ta bronkospazm krizi geçiren Papa'ya bronkoaspirasyon yapıldığını, mekanik ventilasyon başlatıldığını ve tedaviye olumlu yanıt alındığını kaydetmişti. Papa'nın durumu 1-2 Mart'ta ise stabil kalmıştı.

        Katoliklerin ruhani lideri, 3 Mart'ta iki kez akut solunum yetmezliği geçirmiş ve invaziv olmayan mekanik ventilasyona yeniden başlanmıştı.

        4 Mart'tan bu yana stabil olan Papa, hafif iyileşme belirtileri göstermeye başlamıştı.

        Papa'nın 12 Mart'ta çekilen son göğüs röntgeninin önceki günlerde kaydedilen iyileşmeleri radyolojik olarak doğruladığı bildirilmişti.

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        #vatikan
        #haberler
        #Papa Franciscus
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