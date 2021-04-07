Sahile koştular! Yaza merhaba! 0:00 / 0:00

İHA

Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 gündür ara ara etkisini gösteren yağışlı havanın ardından ortaya çıkan güneşi fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler soluğu plajlarda aldı.

HAVA SICAKLIĞI 24 DERECE OLDU

Hava sıcaklığının 24, deniz suyu sıcaklığının 18, nem oranının yüzde 56 ölçüldüğü ilçede tatilciler, dünyaca ünlü Damlataş, Kleopatra ve Keykubat plajlarına gelerek denize girdi.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

İHA'da yer alan habere göre bazı turistler ise kumlarda güneşlenirken bazıları da müzik dinleyip kitap okudu.

Sahilde yürüyen çiftler, deniz yataklarıyla açılarak güneşlenen turistler ve kumsalda oynayan küçük çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu.

TEKNELERLE TURA DA ÇIKTILAR

Bazı tatilciler ise günü birlik tur tekneleriyle tura çıkarak Alanya'nın doğal güzelliklerini seyretme fırsatı buldu.

"HERKESİN GÖRMESİNİ TAVSİYE EDERİM"

Ailesiyle beraber deniz keyfi yapan Ecevit Can, Alanya’yı çok sevdiğini söyledi. Alanya’da evlilik yaptığı ve burada 3 çocuğu olduğu aktaran Can, “Alanya’yı herkese tavsiye ederim. Burası çok güzel bir yer ve insanları cana yakın. Bu güzellikleri herkesin kendileri gelip görmesi lazım. Havalarda çok güzel gidiyor” dedi.

YARIN DA HAVA YAZ GİBİ OLACAK

Meteoroloji yetkilileri, ilçede sıcak havanın etkisini yarın da sürdüreceğini ardından yerini yağışlı hava bırakacağını bildirdi.