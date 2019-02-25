Vegan YouTube yıldızı Tim Shieff, yayınladığı videoda, yumurta ve somon balığı yediğini itiraf edince kendi kurduğu vegan giyim şirketi ETHCS'ten kovuldu.

Sosyal medyada büyük tepki gören 30 yaşındaki Shieff, "Sağlığım için sadece sebze yemekten vazgeçtim" dedi.

Vegan giyim şirketi ETHCS internet sitesinde yayımladığı açıklamada, "Tim, hepimize iyi arkadaşlık konusunda ilham verici olduğu kadar, veganlık konusunda da uzun zamandır ilham verici bir örnekti, ancak yaşam tarzındaki bu değişiklik hiçbirimizin kabul edemeyceği bir şeydi" denildi. Hepimiz veganlarla yıllardır guru duyuyoruz ve vegan mesajlarını duyuruyoruz, yaşam tarzındaki etik değişimler bizim için çok önemliydi. ETHCS için düşünüldüğünde, benzer sebepler hesaba katıldı ve Tim ile şirketin yollarının ayrılması gerektiğine karar verdik" denildi.

Shieff ise, "Şirketi tutkulu bir vegan olarak bulmuştum. Vücudumu dinledim ve bana başka bir adım için rehberlik etti, inanışım değişti. İşimi kurduğum tüm arkadaşlarım vegandı ve veganlığı sürdüren insanlardı, hepsi buna çok şaşırdı" ifadelerini kullandı.