Venezuela'da büyük çaplı elektrik kesintisi yaşanıyor. Ülke basınındaki haberlere göre, bu yıl 4 kez elektrik kesintisi olan Venezuela'da, başkent Caracas ve ülkenin önemli bölümüne enerji verilemiyor.

Yaklaşık iki saat önce başlayan kesintiye dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Venezuela’da 7 Mart’ta başlayan ve yaklaşık bir hafta süren kesintinin ardından 25 Mart’ta ikinci büyük kesinti meydana gelmiş ve iki gün sürmüşü.

AA'nın haberine göre; Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bu kesintiye ülkenin büyük bölümüne enerji sağlayan hidroelektrik santrali Guri’deki aktarım ünitesine keskin nişancı tarafından ateş açılması sonucu oluşan yangının sebebiyet verdiğini duyurmuştu.

Son kesintiler 29-30 Mart’ta yaşanmış, bu kesintilerin de düzeltilmesinin ardından Maduro, 30 günlük plan açıklamıştı. Plan çerçevesinde iki gün önce ülkenin farklı bölgelerinde 18.00-20.30 saatlerinde "düzenli kesintiye" gidilmişti.

Ayrıca hükümet, ülkenin elektrik altyapısından sorumlu şirket CORPOELEC'i yeniden yapılandırmaya karar vermişti.