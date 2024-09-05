Vestel 3 yılda değerini 2'ye katlamayı hedefliyor

Berlin'de düzenlenen Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı (IFA) bu yıl 100. yılını kutluyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türk firmaları fuara büyük önem verirken Vestel 3000 metrekarelik alanda 300 ürününü sektör temsilcileri, paydaşlar ve teknoloji tutkunlarının beğenisine sunuyor.

Vestel CEO'su Ergün Güler; fuar kapılarını açmadan önce düzenlenen basın toplantısında şirketin hedefleri ve sektöre dair önemli açıklamalarda bulundu. 1989 yılında fuara 3x3 metrekare alan üzerinde 3 tüplü televizyon ve üç personel ile ilk defa katıldıklarını belirten Güler o dönem ihracat yapan değil yapmaya çalışan bir şirket olduklarını belirtti. Bugün ise 3.8 milyar dolarlık cirolarının 2.5 milyar dolarını ihracat pazarlarından elde ettiklerini ifade etti.

REKLAM Geçen yıl CEO’luk görevini devralırken, donanım, tasarım ve yazılım ekseninde şekillenen stratejileriyle şirketin marka değerini istikrarlı şekilde yükselteceklerini vurguladığını hatırlatan Güler "Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance’ın ‘Türkiye’nin En Değerli Markaları Araştırması’nın 2023 sonuçlarında, 917 milyon dolarlık marka değerimizle bir kez daha ülkemizin en değerli üç markasından biri olduk, hedefimiz olan zirveye daha da yaklaştık. Amacımız üç yıl içinde verimlilik artışını ve ciro büyümemizi kaldıraç olarak kullanılarak şirket değerimizi iki katına çıkarmak. Bunu yeni iş alanlarına yatırım, yeni coğrafyalara açılım, Vestel ve Vestel’e ait lisanslı markalarla büyüme ve yeni iş birlikleri kurma stratejimiz sayesinde gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

"NEARSHORING VE FRIENDSHORING KAVRAMLARI ÖNE ÇIKTI" Dünyada yaşanan ticari gelişmelerin Vestel’in büyümesinde kilit rol oynadığını vurgulayan Ergün Güler uluslararası pazardaki stratejilerine ilişkin yeni bilgiler verdi: “Küresel jeopolitik dinamiklerdeki değişim ve ticaret politikalarındaki dönüşüm, tedarik zincirlerinde önemli bir yeniden yapılanma sürecini hızlandırıyor. Kızıl Deniz, Panama Kanalı ve sıklıkla tekrarlanan konteyner krizi benzeri tedarik zincirini daha kırılgan hale getiren hadiseler ve aynı zamanda jeopolitik konjonktürde görülen değişim bütün dünyayı tedarik zincirini çeşitlendirmeye ve Uzak Doğu’ya olan bağımlılığı bir nebze de olsa aşağıya çekme eğilimine yol açıyor. Bu süreç, yakın coğrafyadan tedarik (nearshoring) ve dost ülkelerden tedarik (friendshoring) kavramlarının öne çıkmasını sağladı. Biz de Vestel olarak bu gelişmeleri ilave bir değişken olarak stratejilerimize dahil ettik. Bu da oyun planımızı genişletmemize ve yeni fırsatları değerlendirmemize olanak tanıdı. Örneğin Amerika bu ülkelerden biri. Ancak bahsettiğim değişiklikler paralelinde kurguladığımız yeni planlarımız kapsamında 2028 yılında Amerika’ya yönelik ihracatımızı beş katına çıkarabileceğimizi görüyor ve hedeflerimizi buna göre belirliyoruz. Bunun yanında, Kuzey Amerika, Afrika, Körfez Ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri gibi hızlı büyüyen pazarlar, bizim de hedeflediğimiz pazarlar arasında yer alıyor. Uluslararası pazarda bu bölgelerde yeni iş birlikleri kurarak varlığımızı güçlendireceğiz. Bu stratejik adımlar, sadece mevcut operasyonlarımızı güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda küresel pazarda rekabet avantajımızı artırarak, uzun vadeli büyüme ve sürdürülebilirlik hedeflerimize katkı sağlayacak.”

REKLAM "TÜRKİYE'DE TEMMUZ İTİBARIYLA YAVAŞLAMA BAŞLADI" Dünyada 2 kat ABD'de 5 kat büyümeyi hedeflediklerini belirten Vestel CEO'su Türkiye pazarına ilişkin son gelişmeleri ve hedeflerini de anlattı. 2024 bütçesini yaparken sıkılaşma politikalarının etkisiyle pazarda yatay bir seyir öngördüklerini söyleyen Güler "Ancak ilk 6 ayda adet bazındaki büyüme inanılmaz oldu. Temmuz itibarıyla ise yavaşlama başladı. 2025 ve 2026'da Türkiye'de ciroda dolar bazlı yüzde 5, adette ise yüzde 3'ler civarında büyüme öngörüyoruz. Türkiye'de itidalli büyürken 3.8 milyar dolarlık ciromuzun 2.5 milyar dolarını oluşturan ihracat pazarında daha agresif büyüyeceğiz" diye konuştu.

Vestel’in bugün ODM (Original Design Manufacturer) tarafında çok güçlü olduğunu, Toshiba, Sharp, Daewoo, JVC, Telefunken gibi önemli markalara lisans anlaşmaları gerçekleştirdiğini vurgulayan Güler, “Bu markaların, haklarına sahip olduğumuz pazarlarda üretimin yanı sıra tasarımdan pazarlama ve satışa kadar tüm süreçleriyle ilgileniyoruz. Öncelikle ihracatta bize ait markaların payını yüzde 50’ye taşımayı hedefliyoruz. Büyüme stratejimizde en önemli planlarımızdan biri de bu lisanslı markalarımız ile yeni coğrafyalara açılmak ve mevcut pazarlardaki etkinliğimizi artırmak” dedi.

İSVEÇ MARKASIYLA ÇİN'E AÇILACAK Güler sözlerine şöyle devam etti: “Global büyüme hedeflerimiz doğrultusunda, Kuzey Avrupa pazarındaki markalı varlığımızı güçlendirmek amacıyla İsveç merkezli Cylinda AB'nin tüm hisselerini satın aldık. Bu yatırımla, Vestel’in uzun vadeli sürdürülebilir büyüme stratejisine katkı sağlayarak, Kuzey Avrupa ülkelerindeki pazar payımızı artıracağız. Ayrıca, Cylinda markasının İskandinav bölgesindeki pazar penetrasyonunu artırmanın hemen ardından markamız için çok cazip bir pazar olan Çin’e de açılmayı hedefliyoruz.” "BERLİN'İN BAĞDAT CADDESİ'NDE MAĞAZA" Güler aynı zamanda Avrupa'da mağazalaşma sürecine de girdiklerine dikkat çekerek, "Berlin'in Bağdat caddesinde mağaza açtık. Online mağazamız 'Vestel.de' de hizmete girdik. Mağazalarımız Avrupa ülkelerinde yaygınlaştırmak istiyoruz" diye konuştu.

MOBİLİTEDE HEDEF MİLYAR DOLARLIK ŞİRKET Vestel'in hayatı kolaylaştıran, erişilebilir ve akıllı ürünlerle sosyal ve çevresel fayda yaratan bir teknoloji şirketi olma vizyonuyla hareket ettiğini belirten Güler, Vestel Mobilite’nin faaliyet alanlarının da çevresel etkiler açısından büyük önem taşıdığına vurgu yaptı. Güler: “Elektrikli araçların yaygınlaşması, karbon emisyonlarının azaltılmasına ve hava kirliliğinin önlenmesine yardımcı oluyor. Vestel'in şarj istasyonları, bu geçişi destekleyerek, temiz enerjinin yaygınlaşmasını ve toplumun daha sürdürülebilir bir geleceğe adım atmasını sağlıyor” dedi. Mobilite sektöründeki büyüme beklentilerine de değinen Güler, “2030 yılında global mobilite pazarının, sadece bizim faaliyet gösterdiğimiz elektrikli araç komponentleri, elektrikli araç şarj istasyonları ve enerji batarya depolama çözümlerinin yaklaşık 580 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Vestel Mobilite olarak biz de bu pazarda üssel bir büyüme hedefliyoruz. Gelecek üç yılda Vestel Mobilite’nin piyasa değerini milyar doların üzerine çıkarmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

REKLAM ELEKTRİKLİ ARACI 10 DAKİKADA ŞARJ EDECEK Hızlı ve yüksek şarj konusunda 60 ila 720 kW arasında şarj istasyonları üretme kabiliyetleri olduğunu söyleyen Güler, "Şimdi 1000 kW geliyor. Elektrikli otomobil 10 dakikada gibi kısa bir sürede şarj olabilecek" dedi. Türkiye'de kurulumu yapılan şarj istasyonlarının kendi ürünlerinden oluştuğuna dikkat çeken Güler, 3 yıl içerinde bu pazarda milyar dolarlık şirket olup halka açılmayı planladıklarını söyledi. HAVADA EKRANA GİRİYOR Togg ile otomobilde yerini alan Vestel hava yolu şirketlerine de ekran kurulumu yapmaya hazırlanıyor. Ergün Güler, "Dünyanın en çok noktasına uçan hava yolu firması ile anlaştık. Aldıkları her yeni uçakta bizim ekranlarımız olacak" dedi.