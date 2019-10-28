Bugün uzay turizminde tarihi bir ilk yaşanacak. Ünlü İngiliz milyarder Richard Branson'ın büyük ortağı olduğu uzay seyahati firması Virgin Galactic'in hisseleri New York Borsası'nda işlem görmeye başlayacak. Bu ilkin şerefine borsa açılışında gongu Branson çalacak. Söz konusu gelişme Virgin Galactic'in halihazırda halka açık olan Silikon Vadisi yatırım şirketlerinden Social Capital Hedosophia'yla birleşmesi sonucu meydana geldi.

Bu birleşmeyle Virgin Galactic'e 800 milyon dolarlık nakit akışı sağlandı. Firmadan yapılan açıklamada şirketin değerinin böylece 1.5 milyar dolara ulaştığı bildirildi. Hisselerin de bugün bu değer üzerinden işlem görmesi bekleniyor. Hisseler İngilizce uzay anlamına gelen 'space' kelimesini andıran bir biçimde SPCE koduyla işlem görecek.

2014'TE ÖLÜMLÜ KAZA YAŞANDI

Richard Branson tarafından 2004 yılında kurulan Virgin Galactic bugüne kadar uzay araştırmaları için 1 milyar dolar harcadı. Aslında ilk plana göre çoktan ilk turistik uzay seyahatini gerçekleştirmiş olması gerekiyordu ancak 2014 yılında bir test uçuşunda yaşanan kaza ve pilotların hayatını kaybetmesi planların ertelenmesine yol açtı.

Şimdi Virgin Galactic gelecek sene uzaya ilk turistleri götürmeyi hedefliyor. 69 yaşındaki Richard Branson müşterilere güven vermek adına ilk turistik seyahate bizzat katılacağını açıkladı. Firmanın 2020 için hedefi uzaya 16 seyahat gerçekleştirmek.

270 SEYAHAT 600 MİLYON DOLAR GELİR HEDEFİ

2023 yılında ise seyahat sayısının 270'e çıkmasını ve böylece 600 milyon dolarlık gelire ulaşmayı hedefliyor. Virgin Galactic'ten yapılan açıklamaya göre 600 milyon dolarlık gelir 430 milyon dolarlık net kâr anlamına gelecek. Firma bugüne kadar ünlü isimler dahil toplam 600 kişiye 250.000 dolarlık uzay seyahati bileti sattı.

Özel şirketler arasındaki yeni nesil uzay yarışı devam ederken Virgin Galactic'in rakiplerine göre ayrılan yönleri bulunuyor. Elon Musk'ın SpaceX şirketi veya Jeff Bezos'un Blue Origin'i uzay seyahatini daha ucuza getirip ay ve Mars'ta koloniler kurmayı hedefliyor. Bunun yanında söz konusu firmalar Uluslararası Uzay İstasyonu'na ekipman taşıyarak gelir sağlıyor.

AY'A SEYAHAT SIRADA

Virgin Galactic ise şu ana kadar uzay yarışının turistik bölümüne odaklanmış durumda. İlk aşamada atmosferin biraz dışında müşterilerine uzay deneyimi yaşatacak. Ancak orta vadede Ay'a da 'cruise' seyahatleri düzenlemeyi hedefliyor. Tabii şu an için daha ilk ticari uçuşunu gerçekleştirmiş değil. Dolayısıyla bugün Virgin Galactic'in yatırımcılara ne kadar güven verip vermediği şirketin geleceği için önemli bir gösterge olacak.