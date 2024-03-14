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        Haberler Yaşam Viyana'ya giden turistlerin gözdesi: Schönbrunn Sarayı

        Viyana'ya giden turistlerin gözdesi: Schönbrunn Sarayı

        Avrupa'nın çeşitli ülkelerini yüzyıllar boyunca yönetmiş Habsburg Hanedanı'nın yazlık sarayı Schloss Schönbrunn (Schönbrunn Sarayı), Viyana'nın önemli cazibe merkezlerinden biri olarak her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 14:06 Güncelleme: 14.03.2024 - 14:06
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        Yapımına 1743'te başlanan Schönbrunn Sarayı ile içinde bulunduğu park, Avrupa'nın etkileyici barok mimari yapılarından biri olarak sanat ve tarihseverlerin dikkatini çekiyor.

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        İmparator II. Maximilian, 1569'da satın aldığı arazide, tadını beğendiği kaynak suyun üstüne bir çeşme yapılmasını emretti ve alanın av bölgesi olması için de çeşitli düzenlemeler yaptı.

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        'Güzel çeşme' yani Schönbrunn adı verilen alan, yaklaşık yüzyıl boyunca av köşkü olarak hizmet verdi. Schönbrunn Sarayı, 1642'de II. Ferdinand'ın eşi Eleonore von Gonzaga tarafından, Johann Bernhard Fischer von Erlach ve Nicolaus Pacassi'ye yazlık saray olarak inşa ettirildi.

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        Mimarisi ve tasarımıyla Habsburg Hanedanı'nın Avrupa tarihi üzerindeki gücünü ve nüfuzunu simgeleyen saray, daha sonra tamamen imparatorluğun yazlık ikametgahı olarak işlev gördü.

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        Toplam 1441 odanın bulunduğu sarayda, 45 oda, bahçe ve bahçede yer alan bölümler ziyarete açık.

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        1996 YILINDA UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİ'NE GİRDİ

        Saray, 1683'te Osmanlı Devleti'nin 2. Viyana Kuşatması sırasında tamamen yıkıldı.

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        Habsburg Hanedanı'nı 1740-1780'de yöneten İmparatoriçe Maria Theresia, yapıyı 1743'ten sonra yeniden tasarladı. Gloriette, Neptün çeşmesi ve Roma kalıntılarının bulunduğu geniş bahçeler de bu dönemde yeniden şekillendirildi.

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        Zamanın ruhuna ve anlayışına uygun olarak yapılan sarayın bahçeleri ve parkı, İmparator II. Joseph'in 1779'da yayınladığı fermanından bu yana halkın ziyaretine açık hale getirildi. O günden bu yana sarayın bahçesi hem Viyanalıların hem de turistlerin uğrak yeri oldu.

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        Avusturya'nın en çok ziyaret edilen turistik mekanı olan yapı, tarihi önemi, eşsiz kompleksi, tasarımı ve içerisindeki eserle 1996'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girdi.

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        Habsburg-Lorraine Hanedanı'nın kurucusu I. Franz ile eşi Maria Theresia, 1752'de Schönbrunn Sarayı'nın bahçesinde bir hayvanat bahçesi kurdu. Halen faaliyet gösteren bahçe, dünyanın en eski, sürekli işletilen hayvanat bahçesi olarak kabul ediliyor. 19. yüzyılın sonlarına doğru hayvanat bahçesinin hemen yakınında cam ve demirden oluşan etkileyici bir palmiye evi de inşa edildi.

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        MOZART İLK KONSERİNİ SCHÖNBRUNN SARAYI'NDA VERDİ

        Dünyaca ünlü müzisyen Wolfgang Amadeus Mozart, henüz altı yaşındayken Schönbrunn Sarayı'nın Aynalı Salonu'nda ilk konserini verdi.

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        İmparator I. Karl, 1918'de tahtı bıraktığını bildiren ve Habsburg Hanedanı hakimiyetine son veren anlaşmayı da burada imzaladı.

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        İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ve Avusturya'nın Müttefik İşgali (1945-1955) sırasında, hem Avusturya Müttefik Komisyonu İngiliz Delegasyonu için hem de Viyana'da bulunan küçük İngiliz Askeri Garnizonunun karargahı için Schönbrunn Sarayı'ndan ofis alanı sağlaması istendi.

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        Avusturya İmparatorluğu dönemine doğru bir yolculuğa çıkaran saray, 8 yaş üzerindeki herkesin ziyaretine açık. Farklı tur önerilerinin yer aldığı yapıyı gezerken, Türkçe dahil, 19 dilde sesli rehber imkanı sunuluyor.

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        #Schönbrunn Sarayı
        #viyana
        #haberler
        #Avusturya
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