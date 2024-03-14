Viyana'ya giden turistlerin gözdesi: Schönbrunn Sarayı

Zamanın ruhuna ve anlayışına uygun olarak yapılan sarayın bahçeleri ve parkı, İmparator II. Joseph'in 1779'da yayınladığı fermanından bu yana halkın ziyaretine açık hale getirildi. O günden bu yana sarayın bahçesi hem Viyanalıların hem de turistlerin uğrak yeri oldu.